Cartierele care se schimbă radical până la Crăciun. Primarul Hopincă promite: Nu le veți mai recunoaște. Păreau zone abandonate

foto Rareș Hopincă/ Facebook/ Spații verzi amenajate

Primarului Sectorul 2, Rareș Hopincă, a început transformarea cartierelor din sector, pe modele de bune practici din Sectoarele 3, 4 și 6.

”În momentul în care am preluat mandatul de primar, erau foarte multe lucruri mărunte adunate, care nu funcționau și lucrul acesta se vedea ca imagine generală în sector. Curățenia nu era făcută cum trebuie, întreținerea spațiilor verzi nu era făcută cum trebuie, aveam și avem, din păcate, în continuare, pentru că nu se pot rezolva peste noapte, trotuare cu gropi, zone degradate, zone din sector care pur și simplu păreau abandonate. Mare parte din activitatea din primii doi ani a fost de meșter care să vină să repare după alții, pentru că nu a existat o preocupare pentru toate cartierele sectorului. Realmente, senzația avută în multe din cartierele sectorului a fost cea de abandon. Se vede că nu a mai trecut nimeni, cu simț de răspundere, prin cartierele respective, de mult timp” a spus Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, în interviul acordat analistului Bogdan Chirieac, la DCNews.

De la „zone abandonate” la cartiere complet schimbate. Rareș Hopincă: „Nu le veți mai recunoaște”

Edilul Sectorului 2 a anunțat: ”Am schimbat aceste lucruri, am demarat lucrări importante. Se lucrează în cartierul Baicului, care era văduvit de investiții cred că de 50 de ani și se lucrează într-un ritm susținut, se va schimba integral fața cartierului.

foto Rareș Hopincă/ Facebook/ Lucrări în cartierul Baicului

Se lucrează în cartierul Pantelimon, la capătul lui 14, într-un ritm susținut. Dacă cineva este plecat în străinătate și va reveni de Crăciun acasă nu va mai recunoaște cartierul. Se schimbă cu totul înfățișarea, reabilităm toate blocurile din zona Aleii Pantelimon. Reabilităm tot ce înseamnă spațiul public: spații verzi, alei, trotuare, parcări. Practic, refacem cu totul infrastructura cartierului, un proiect de regenerare urbană care pur și simplu schimbă integral imaginea cartierului. Acest sistem pe care l-am început în Baicului, îl continuăm în Pantelimon îl vom extinde la nivelul întregului sector. Realmente, din zone abandonate vor fi zone extrem de frecventabile și cu o calitate bună a spațiului public. Asta lipsea în Sectorul 2 - și încă lipsește: calitatea spațiului public”.

foto Rareș Hopincă/ Facebook/ Spații verzi amenajate

Rareș Hopincă, despre Sectorul 2: ”Anii aceștia au fost de muncă de meșter, de reparat după alții”

Rareș Hopincă a afirmat că a preluat modele de bune practici din Sectoarele 3, 4 și 6: ”M-am inspirat din toate aceste proiecte și am început să reabilităm spațiul public ca să arate, în sfârșit, decent, la nivel de capitală europeană. Sunt mulțumit de ce va ieși și, prin extinderea acestui proiect de regenerare urbană, la nivelul, întregului sector, cred că vom ajunge să fim mândri de cartier, de zona în care locuim. Deci acești primi ani au fost de muncă de meșter, de reparat”.

foto Rareș Hopincă/ Facebook/ Blocuri reabilitae

”Și sunteți în zona de studii de fezabilitate, de proiectare, de bariere birocratice” a remarcat analistul politic Bogdan Chirieac. ”Sigur că da, dar e o chestiune la care mă așteptam, știam despre ce este vorba, am început din timp ca să le și implementăm. Vrem, nu vrem, acestea sunt termenele, iar când mai dăm de un prefect neexperimentat care vrea să se afirme politic și blochează proiecte administrative este cu atât mai greu”.

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”Să știți că ai mei sunt pe blocare. Dvs. sunteți un caz marginal, noi vrem să blocăm România” a spus analistul politic, ironic, cu referire la prefectul USR.

”Din păcate, au avut șansa de a demonstra că pot să facă ceva. Nu au făcut nimic, au lăsat în urmă doar probleme, iar când vine cineva să facă anumite proiecte, principala lor grijă este cum să blocheze aceste proiecte” a precizat primarul, explicând: ”Cum reușim să reabilităm o zonă verde, cum avem acțiuni în instanță, sesizări la toate instituțiile posibile ale statului. De ce? Din frustrare”.