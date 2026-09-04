Experiența lui Vasile Tofan din Olanda, înainte de a fi un om de afaceri de succes. Cum a fost prins când încerca să vândă țigări din Republica Moldova. ”Eram foarte, foarte sărac”

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Astăzi este premierul Republicii Moldova și vine după o carieră de top în lumea investițiilor și a afacerilor. Cu ani în urmă însă, Vasile Tofan era un student moldovean în Olanda care încerca să găsească o metodă simplă de a face câțiva bani. Așa a aflat, pe pielea lui, cum funcționa sistemul vamal din Olanda, chiar din acele vremuri.

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, este, înainte de a fi politician, un om de afaceri de succes. Presa de la Chișinău a scris că a primit cadou, la 44 de ani, funcția de premier al țării. Înainte, a activat la unul dintre cele mai mari fonduri de investiții din Europa Centrală și de Est, care administrează investiții de peste 1,8 miliarde. Când se afla în Statele Unite, pentru studii, în timp ce învăța la Harvard Business School, a fondat şi condus un startup de sănătate, Ovia Health. Compania a devenit lider de piață cu peste 20 de milioane de utilizatori. În 2021, a fost cumpărată de Labcorp.

De unde a început însă Vasile Tofan? ”Eram sărac, dar foarte sărac”

Premierul Republicii Moldova a povestit astăzi, la un eveniment vamal al țării, cum a încercat inițial să facă bani, într-un mod mult mai ușor: să cumpere țigări din Republica Moldova și să le vândă în Olanda.

”Eram student sărac în Olanda, dar foarte sărac. Şi, ca fiecare student sărac, încerci să găseşti să faci nişte bani. M-am uitat care e preţul ţigărilor la Rotterdam, preţul ţigărilor în Moldova. Am cumpărat două cartuşe, le-am pus pe un site de anunţuri în Olanda. Două zile mai târziu, am fost contactat de biroul vamal. Au venit la mine acasă, m-au întrebat ce-i cu anunţul meu, m-au întrebat dacă am un depozit undeva, m-au rugat să vadă subsolul casei. Era o cameră de cămin, nici nu avea subsol. Au stat de vorbă cu mine 10 minute. Au înţeles că nu sunt eu contrabandist, dar sunt student amărât care a încercat şi el să câştige 10 euro şi m-au lăsat să plec”, a povestit Vasile Tofan, conform NewsMarker.

”Experiența asta a rămas cu mine”

Premierul Republicii Moldova a afirmat că ”experienţa asta a rămas cu mine, pentru că mi-am spus: uite, totuşi, cât de exigent, dar şi respectuos poate să fie un serviciu public”.

”Nu au insistat să-mi dea o amendă. Au înţeles că, mă rog, e un student care a călcat puţin pe alături. Pentru mine e un învăţământ important, pentru că eu cred că ăsta-i scopul unui serviciu public, mai ales al unui serviciu de control: acolo unde este risc mare, unde este abuz, să intervii. Acolo unde sunt mici greşeli, să fii mai tolerant. Şi cred că e provocarea asta inclusiv pentru noi, să ne focusăm nu atât de mult, maniacal focusat, pe procedură, dar să ne focusăm în primul rând pe riscuri. Resursele mici pe care le avem noi să le canalizăm acolo unde riscurile sunt mai mari şi unde abuzurile sunt mai mari” a explicat Vasile Tofan.

Ulterior, el a vorbit despre un exemplu din Republica Moldova, din 2022, când ”erau TIR-uri interminabile la frontieră, (...) erau bătăi între şoferi, erau oamenii aduşi la disperare după 5-6 zile de stat acolo, nedormiți, nespălați, nemâncați”: ”Lucram pentru un vinificator atunci şi aveam câteva TIR-uri blocate şi ne ardeau contractele acolo, cu marele retail românesc. Am avut tentaţia să sun pe cineva şi chiar am obţinut telefonul domnului Talmazan de atunci (Igor Talmazan, fost şef al serviciului vamal al R. Moldova - n.r.). Nu-l cunoşteam. Ştiţi, şi m-am gândit să sun, să nu sun. Am principiul acesta, totuşi, să nu intervin, să nu sun. N-am sunat. Din fericire, situaţia s-a rezolvat. Rugămintea mea e să ajungem la un sistem care să nu necesite sunat”, le-a spus Tofan funcţionarilor de la vamă.

În Republica Moldova, Vasile Tofan s-a implicat activ la companii precum Vinăria Purcari, Glass Container Group, precum și Maib, cea mai mare bancă din Republica Moldova.

Claudiu Năsui, printre oamenii de încredere ai lui Vasile Tofan

Printre oamenii de încredere, pe care Vasile Tofan i-a propus să-i fie alături în Guvernul Republicii Moldova, s-a numărat și românul Claudiu Năsui. Premierul de la Chișinău l-a descris pe Claudiu Năsui ca fiind o ”combinație rară de pregătire economică solidă, experiență în sectorul privat, experiență politică și implicare directă în realizarea reformelor guvernamentale”.

”Am rezonat puternic cu viziunea domnului Vasile Tofan, noul premier al Republicii Moldova, pentru această țară: ca Republica Moldova să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori” a transmis și Claudiu Năsui.

Fost deputat USR și fost ministru al Economiei în România, Claudiu Năsui a depus jurământul pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în Guvernul Republicii Moldova, la sfârșitul lunii august 2026.