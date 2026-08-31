Grindeanu, prima reacție în cazul Pahonțu: Nu voi achiesa la corul de aplaudaci la comandă / video

Sorin Grindeanu - Sursa foto: Agerpres

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a făcut declarații de presă în cadrul cărora a vorbit despre generalul Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază (SPP).

Liderul PSD a spus că Lucian Pahonțu trebuie să clarifice acuzațiile apărute în ancheta jurnalistică. El a respins orice formă de susținere a fostului sistem comunist și a adus în discuție profesionalismul SPP. Sorin Grindeanu a mai spus că Traian Băsescu, Klaus Iohannis, Nicușor Dan și Ilie Bolojan ar trebui întrebați despre situație.

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Jurnalist: Săptămâna trecută au apărut mai multe informații în privința domnului Lucian Pahonțu și represiunea la care ar fi participat acesta în Piața Universității, în noaptea de 21 decembrie 1989. Cum ați văzut dumneavoastră și ce ar trebui să se întâmple pe mai departe?

„Să știți că bunicul meu, cel care m-a crescut, a fost închis și a fost torturat în perioada comunistă. A fost deținut politic. Prin urmare, nu veți auzi de la mine niciun fel de cauționare a unui sistem represiv și criminal comunist”, a spus Sorin Grindeanu.

Cred că domnul Pahonțu trebuie să-și clarifice acele aspecte care sunt semnalate în ancheta jurnalistică. Ceea ce pot eu să vă spun din experiența mea personală este că Serviciul de Protecție și Pază este un serviciu de pază extrem de profesionist și este apreciat inclusiv de către partenerii externi.

Mai departe, cred că trebuie să-i întrebați pe foștii președinți, Băsescu și Iohannis, pe Nicușor Dan și chiar pe domnul Bolojan, care a fost președinte interimar vreo jumătate de an”, a spus Sorin Grindeanu.

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Sorin Grindeanu: Nu voi achiesa la corul de aplaudaci la comandă

Liderul PSD a criticat ceea ce consideră a fi ipocrizia celor care îl atacă acum pe Lucian Pahonțu.

„Personal, să știți că nu voi achiesa la corul de aplaudaci la comandă. După 20 de ani de când e în funcție și la 36 de ani de la Revoluție, avem astfel de revelații? Există astfel de descoperiri în România? Dar când am avut un procuror general ca Augustin Lazăr, procuror comunist, care a trimis la Aiud diverși condamnați politic, s-a sesizat cineva? Sau când am avut un ministru al Justiției, fost procuror comunist, ca Monica Macovei, am mai avut asemenea revelații pe care le avem acum? Dar când românii au ales de două ori un fost turnător la Securitate, am avut asemenea revelații în România?

Eu această ipocrizie nu o gust absolut deloc. Dar deloc! Și nu mă voi încolona deloc în spatele celor care mâncau sarmale la Cotroceni și acum înjură”, a spus Sorin Grindeanu.

Directorul Serviciului de Protecție și Pază (SPP), Lucian Pahonțu, este ”plasat” de Recorder printre ofițerii din Trupele de Securitate care au reprimat revoluționarii la Inter, în 21 decembrie 1989.

Recorder, într-un material preluat de presa #rezist ca fiind literă de lege și folosit politic de USR, susține că a consultat documente din dosarul Revoluției, unde apare inclusiv o declarație a lui Lucian Pahonțu, care a scris că a fost la Intercontinental. Astfel, Recorder afirmă că generalul Lucian Pahonțu a făcut parte din Trupele de Securitate înainte de 1989 și a fost prezent, în calitate de comandant de pluton, la evenimentele din noaptea de 21 decembrie 1989 din zona fostului hotel Intercontinental din București, unde a avut loc o reprimare violentă a manifestației începute în acea zi.

VEZI ȘI: Cazul generalului Lucian Pahonțu, speculat doar de zona USR. Istoricul Mădălin Hodor demontează teoriile #rezist

Reacția lui Nicușor Dan

Întrebat recent dacă va convoca CSAT și va cere schimbarea lui Lucian Pahonțu, președintele Nicușor Dan a spus că ședința CSAT din 7 septembrie nu are legătură cu acest caz. Acesta a condamnat reprimarea manifestațiilor de la Revoluție și Mineriadă și a spus că Lucian Pahonțu nu se află în această situație.

„Este o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării planificată pe 7 septembrie, dar nu are legătură cu acest caz.

Ca să vă răspund la întrebarea cu domnul Pahonțu, răspunsul este următorul: reprimarea manifestațiilor de la Revoluție, respectiv de la Mineriadă, fiecare dintre ele reprezintă o pată în istoria României. Este regretabil că parchetele nu au elucidat până în momentul ăsta și îmi doresc, dar sunt circumspect că vor reuși să o facă, trecând așa de mult timp de la acele evenimente.

În al doilea rând, orice persoană care a reprimat, participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român.

În al treilea rând, domnul Pahonțu nu e în această situație”, a spus președintele Nicușor Dan.

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