Ministrul interimar al Apărării susține că "nu există indicii" că militarii SUA ar urma să plece din România

Ministrul Apărării, Radu Miruță. Sursa foto: gov.ro

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, susține că "nu există indicii" că militarii SUA ar urma să plece din România. Mai mult, acesta a afirmat că în ultimele luni au fost detașați aproape 500 de militari americani suplimentari.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat, duminică, 30 august, că România nu a primit până acum niciun semnal că militarii americani aflați pe teritoriul țării ar urma să fie retrași. Miruță a afirmat că, dimpotrivă, în ultimele luni au fost detașați aproape 500 de militari americani suplimentari în România.

„Nu există în acest moment, la nivelul Ministerului Apărării, niciun indiciu cum că trupele americane ar urma să plece din România”, a declarat Radu Miruță, sâmbătă seara, la Digi 24.

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Radu Miruță: Nu s-a transmis niciun semnal. Au venit militari în plus

Întrebat de ce consideră că România ar putea fi ocolită de o eventuală retragere a trupelor americane, Radu Miruță a spus: „Până acum nu s-a transmis niciun semnal cum că militarii americani din România ar urma să plece. Ba, dimpotrivă, acum câteva luni au venit până la 400 de militari în plus”.

Potrivit lui, acești militari americani suplimentari au venit în România în urma unei decizii a CSAT privind acceptarea pe teritoriul României a unor echipamente.

„În urma deciziei CSAT, cu acceptarea pe teritoriul național a acelor tankere și a acelor dispozitive pasive de comunicații, au venit cu aceste echipamente militari americani suplimentari”, a mai spus Radu Miruță.

Ulterior, Miruță a fost pus din nou în fața scenariului unei retrageri americane și a reacționat:

„Vă repet că aproape 500 au venit în ultimul an. Este un plus. Evident că politica militarilor americani din țările membre ale Uniunii Europene o fac Statele Unite, dar este un parteneriat strategic în interiorul căruia noi, la Ministerul Apărării, nu am primit semnale că militari ar urma să plece”.

Totuși, el a recunoscut că o eventuală plecare a militarilor americani ne-ar afecta considerabil.

„Orice militar american care pleacă din România micșorează capacitatea României de a descuraja”, a mai declarat ministrul.

Ministrul interimar al Apărării: Trebuie să dovedim că facem tot ceea ce putem, înainte să cerem ajutorul celorlalte țări

În cadrul aceluiași interviu, Radu Miruță a vorbit despre necesitatea consolidării capacităților de apărare.

„Trebuie să dovedim că facem tot ceea ce putem noi și fiecare țară membră NATO, înainte să ceară ajutorul celorlalte țări”, a spus Miruță.

„România nu doar că a demonstrat că investește un procent mare din PIB pentru apărare, cel asumat, ci România a reușit să demonstreze, prin ceea ce am făcut în SAFE în ultimele luni, un lucru care până acum în România nu a fost punctat. Și anume că noi contribuim și la creșterea capacității de producție”, a mai afirmat ministrul.

Ministrul interimar al Apărării a mai declarat că procesul de revizuire a prezenței militare americane în Europa nu ar trebui interpretat automat drept o retragere. Potrivit lui, „revizuirea poate să însemne și în plus, nu doar în minus”.

De ce se discută despre posibila retragere a trupelor americane

Declarațiile lui Radu Miruță vin în contextul în care în ultimele luni se discută tot mai intens despre o posibilă redimensionare a prezenței militare americane în Europa și despre o reevaluare amplă a posturii strategice a Statelor Unite pe continent.

Acum câteva zile, a apărut informația potrivit căreia o analiză a Pentagonului cu privire la desfăşurările de trupe americane în Europa va pune cel puţin patru seturi de opţiuni pe masa secretarului apărării american Pete Hegseth până la 6 noiembrie, înaintea termenului limită, luna decembrie, pentru definitivarea acestei evaluări. Vezi mai mult AICI.

Aliaţii europeni din NATO se tem că evaluarea anunţată în iunie de Washington şi care ar urma să se încheie în decembrie va conduce la reduceri substanţiale în efectivele militare americane în Europa, în prezent de circa 80.000 de soldaţi, şi va pedepsi ţări despre care preşedintele american Donald Trump consideră că nu au sprijinit deloc sau suficient campania militară americano-israeliană împotriva Iranului, lansată la finalul lunii februarie.

Reamintim că Administraţia Trump a semnalat de mai mult timp că intenţionează să reducă resursele militare pe care le alocă în Europa şi că se aşteaptă ca aliaţii europeni din NATO să-şi asume o proporţie mai mare a eforturilor pentru propria apărare.

Cum ar putea fi afectată România de reducerea prezenței militare în Europa

La începutul lunii august, Tudor Curtifan, redactor-șef Defense Romania, a analizat cum ar putea fi afectată România de reducerea prezenței militare în Europa, decisă de SUA. Subiectul fusese adus în atenție după vizita consilierului prezidențial Marius Lazurca la Washington, unde, potrivit unei postări publicate de un înalt oficial al Pentagonului, i-a fost prezentată această analiză privind viitoarea postură militară americană în Europa.

Întrebat dacă există riscul ca România să piardă trupele americane prezente pe teritoriul țării noastre, Tudor Curtifan a spus: „Eu nu cred că e vreun risc să îi piardă. Importantă e prezența în continuare a Statelor Unite aici. România trebuie să-și joace clar cartea, adică să nu rateze cu poarta goală ceea ce avem. Mă refer la relevanța noastră strategică, Marea Neagră, importanța pentru Statele Unite, care va fi și în procedura de reconstrucție a Ucrainei, când se va întâmpla asta”. Vezi mai mult AICI.