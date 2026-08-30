Primele date de la referendumul din Islanda pentru aderarea la UE. Rezultat surprinzător

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Au fost făcute publice primele date privind referendumuld de aderare a Islandei la Uniunea Europeană.

Rezultatele preliminare indică un avantaj al taberei care se opune redeschiderii negocierilor de aderare. Potrivit versiunii online a publicației Visir, numărătoarea voturilor în cele patru circumscripții electorale nu s-a încheiat încă, însă datele disponibile conturează o tendință favorabilă răspunsului „nu”. La momentul relatării, tabăra care se opune reluării negocierilor avea un avans de peste 400 de voturi.

Susținătorii redeschiderii negocierilor cu Uniunea Europeană au obținut rezultate favorabile în Reykjavik, însă victoria din capitală pare mai mică decât anticipaseră. În circumscripția Reykjavik Sud, 54,49% dintre alegători au răspuns „da” la întrebarea din referendum, în timp ce 45,51% au votat „nu”, relatează ANSA.

Rezultatul favorabil taberei proeuropene a fost mai clar în Reykjavik Nord, unde 57,51% dintre alegători au susținut redeschiderea negocierilor, iar 42,49% s-au opus.

Cu toate acestea, rezultatele din capitală ar putea să nu fie suficiente pentru a compensa avansul taberei „nu” în celelalte regiuni ale Islandei.

Avantaj clar pentru tabăra „nu” în restul țării

Datele din circumscripțiile Sud-Vest, Sud, Nord-Vest și Nord-Est indică un avantaj pentru cei care nu doresc reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

În nord-estul Islandei, diferența pare să fie una importantă. Votul „nu” se îndreaptă spre un rezultat de aproximativ 59%, ceea ce ar putea avea un impact decisiv asupra rezultatului final al referendumului.

Referendumul din Islanda a atras atenția presei internaționale, iar publicațiile locale au remarcat interesul deosebit pentru rezultatul acestui scrutin.

„Știrile despre referendum domină primele pagini ale principalelor publicații din mass-media globale și este clar că mulți ochi sunt ațintiți asupra Islandei”, a arătat site-ul ruv.is, care a prezentat materiale publicate de CNN și BBC.

Politolog: Ar fi nevoie de o schimbare neașteptată pentru victoria taberei „da”

Politologul internațional Vilborg Ása Guðjónsdóttir consideră că rezultatul final pare să se contureze în favoarea celor care se opun reluării negocierilor cu Uniunea Europeană.

„Se pare că tabăra 'nu' va câștiga; ar fi nevoie de o schimbare cu adevărat neașteptată pentru ca situația să se schimbe în favoarea taberei «da»”, a declarat aceasta într-un interviu acordat publicației mbl.is.