A murit Regele Harald al Norvegiei, la vârsta de 89 de ani. Cine îi preia tronul / UPDATE: Mesajul lui Nicușor Dan

Regele Harald al Norvegiei. Sursa foto: X

Palatul Regal din Oslo a anunțat că Regele Harald al Norvegiei, în vârstă de 89 de ani, a murit în liniște, vineri, la ora locală 06:35 (04:35 GMT), la Spitalul Național din Oslo.

UPDATE: Cine este Prințul Haakon, cel care preia tronul Norvegiei după moartea Regelui Harald

Prințul Haakon, născut la 20 iulie 1973, este fiul regelui Harald și al reginei Sonja și primul în linia de succesiune la tronul Norvegiei. El a devenit prinț moștenitor în 1991, când tatăl său a urcat pe tron.

Haakon a urmat o pregătire militară în cadrul Academiei Navale Regale Norvegiene, continuând tradiția familiei regale. Ulterior, a studiat în Statele Unite, la University of California, Berkeley, unde s-a concentrat pe domeniul Științelor Politice.

Prințul moștenitor este căsătorit cu Mette-Marit, prințesa moștenitoare a Norvegiei. Cei doi au doi copii, prințesa Ingrid Alexandra și prințul Sverre Magnus. Ingrid Alexandra este a doua în ordinea succesiunii la tron, după tatăl său.

În ultimii ani, Haakon a preluat tot mai multe responsabilități oficiale și a reprezentat familia regală în numeroase evenimente interne și internaționale. El a preluat inclusiv atribuții de regent în perioadele în care regele Harald nu și-a putut îndeplini îndatoririle oficiale din cauza problemelor de sănătate.

Prințul moștenitor, „la cârma” mulțimii după parcusul Norvegiei la Cupa Mondială

Un moment recent în care Haakon a fost în centrul atenției s-a înregistrat după parcursul impresionant al naționalei de fotbal a Norvegiei, sfert-finalistă la Cupa Mondială 2026.

Aproximativ 90.000 de fani au umplut capitala Oslo pentru a sărbători această performanţă istorică sărbătorind prin deja celebrul „Ro” al vikingilor, mimarea mişcărilor de vâslit în timp ce scandează „ro” (cuvântul norvegian pentru „a vâsli”), un ritual care serveşte drept strigăt de mobilizare pentru suporterii norvegieni şi jucătorii lor. În acest timp, prinţul moştenitor Haakon a condus mulţimea şi echipa, bătând la tobă.

UPDATE: Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe familiei regale norvegiene și cetățenilor din Norvegia, vineri, după anunțul privind decesul monarhului în vârstă de 89 de ani.

„Am primit cu profundă tristețe vestea că Majestatea Sa Regele Harald al Norvegiei a încetat din viață mai devreme în cursul zilei de astăzi. Transmit sincerele mele condoleanțe, inclusiv în numele poporului român, Majestății Sale Regele Haakon, Reginei Sonja, întregii familii regale și poporului norvegian și le împărtășesc durerea”, a scris, vineri, președintele Nicușor Dan, pe pagina sa de X.

Știre inițială

Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit la vârsta de 89 de ani, după ce săptămâna trecută a fost internat pentru tratamentul unei afecțiuni rare a sângelui. El va fi succedat la tron de fiul său, Haakon.

Cel mai vârstnic suveran din Europa suferea de anemie hemolitică, o boală a sângelui în care globulele roşii sunt distruse anormal de rapid şi ale cărei simptome includ în special oboseală, paloare şi dificultăţi respiratorii.

Palatul Regal din Oslo a anunțat că monarhul a murit în liniște, la ora locală 06:35 (04:35 GMT), vineri, la Spitalul Național din Oslo. Drapelul a fost arborat în bernă, potrivit transmisiunilor tv.

În cele 24 de ore care au precedat moartea sa, membri ai familiei regale l-au vizitat pe rege, iar oamenii au depus flori la palat.

Harald, considerat un reformator, a fost primul rege al Norvegiei născut în această țară după secolul al XIV-lea, potrivit BBC.

Starea de sănătate a regelui Norvegiei s-a deteriorat rapid în ultimele zile

Curtea regală anunțase joi că starea de sănătate a regelui Harald s-a deteriorat în timp ce se afla în spital, iar situația sa era „foarte gravă”. În acest context, prințul moștenitor Haakon și soția lui Harald, regina Sonja, își anulaseră toate evenimentele planificate.

Cel mai în vârstă șef de stat din Europa a fost spitalizat pe 17 august, iar casa regală a declarat că acesta este tratat pentru o infecție bacteriană în sânge.

Încoronat rege al Norvegiei în anul 1991, Harald s-a confruntat timp de mai mulți ani cu o serie probleme de sănătate. El şi-a redus activităţile oficiale şi a avut nevoie de montarea unui stimulator cardiac. Cu toate acestea, regele Harald a exclus mereu ideea de a abdica, invocând jurământul pe viaţă depus în faţa parlamentului.

În februarie, în timpul unui sejur în Spania împreună cu soţia sa, regina Sonja, el a fost internat în Tenerife în urma unei infecţii şi a unei stări de deshidratare.

Problemele de sănătate ale reginei Sonja

Regina Sonja, în vârstă tot de 89 de ani, a fost de asemenea internată pentru scurt timp în luna mai, ea suferind de fibrilaţie şi insuficienţă cardiacă.

Pe lângă aceste probleme medicale, coroana norvegiană a trecut în ultimele luni şi prin alte momente dificile, în special legate de prinţesa moştenitoare Mette-Marit, căsătorită cu Haakon.

Publicarea la sfârşitul lunii ianuarie a unor documente în SUA a dezvăluit corespondenţa sa frecventă şi uneori în tonuri intime cu pedofilul miliardar american Jeffrey Epstein între anii 2011 şi 2014.

Prinţesa a trebuit de asemenea să facă faţă problemelor legale ale fiului ei, Marius Borg, născut dintr-o căsătorie anterioară. Acesta, în vârstă de 29 de ani, a fost condamnat în iunie la patru ani de închisoare cu executare pentru două violuri şi alte 32 de capete de acuzare, inclusiv violenţe împotriva unei foste partenere. El a contestat sentinţa făcând recurs, conform Agerpres.

Suferind ea însăşi de o boală pulmonară ireversibilă, Mette-Marit, în vârstă de 52 de ani, a avut nevoie de un transplant pulmonar în luna iunie. Ea a fost văzută recent alături de Haakon în timp ce îl vizita pe regele Harald la spital, fiind prima sa apariție publică importantă după transplant. Aceasta se află încă în perioada de recuperare și nu este așteptată să revină imediat la activitățile oficiale, potrivit presei internaționale.