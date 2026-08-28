Proteste în Ceuta: Spaniolii au atacat corturile migranților și cer returnarea acestora în Maroc FOTO/VIDEO

Spaniolii protestează împotriva migranților, Ceuta. Sursa foto: Agerpres

Spaniolii au incendiat, joi, corturile migranților din Ceuta, în timpul unor proteste declanșate de tensiunile din exclava spaniolă. Manifestanții cer autorităților returnarea migranților în Maroc.

O tabără de migranţi aflată în exclava spaniolă Ceuta, situată în nordul Africii, a fost incendiată joi de către manifestanţii care protestează faţă de condiţiile de securitate din acest teritoriu şi cer ca migranţii să fie returnaţi imediat în Maroc, transmite dpa.

Spanioli protestând împotriva migranților

Imagini filmate pe plaja Benitez, unde migranţii sunt campaţi de câteva săptămâni, arată mai mulţi civili care aruncă în foc obiecte ale migranţilor.

???? Momentos de tensión en la playa de Benítez con el destrozo de las casetas donde se resguardaban los inmigrantes#Ceuta #Inmigración #Frontera #FronteraSur #Marruecos pic.twitter.com/UDpNy4JhWr — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) August 27, 2026

Vídeos de ahora mismo en Ceuta:



Los invasores empiezan a tirar piedras a los manifestantes ceutíes y estos proceden a destrozar sus asientos en las playas.



La gente está muy muy cansada y la cosa se pone cada vez peor. pic.twitter.com/ik1lU1uYBq — Salva Ortega (@_SalvaOrtega) August 27, 2026

???? Se han vivido momentos de verdadera tensión en la playa de Benítez, se ha prendido fuego en el asentamiento de inmigrantes.#Ceuta #Inmigración #FronteraSur pic.twitter.com/jQx3OS4mU5 — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) August 27, 2026

Ofiţerii de poliţie au separat demonstranţii şi migranţii, care s-au retras pe un dig. Anterior, demonstranţii încercaseră să oprească vehicule ale Crucii Roşii ce transportau apă şi alimente pentru migranţi.

Val masiv de migranți din Maroc

Până la 80.000 de migranţi au intrat în exclava Ceuta venind din Maroc într-un val masiv la finalul lunii iulie, mulţi dintre ei înotând. Cel puţin 96 de oameni au murit, conform datelor oficiale. Ulterior, numeroşi migranţi s-au întors în Maroc, dar câteva mii au rămas în Ceuta.

Migranți rămași în Ceuta

Opoziția cere returnarea migranților

Opoziţia conservatoare din Spania a cerut returnarea acestor migranţi, însă acordurile internaţionale şi deciziile judecătoreşte din Spania interzic deportările colective şi solicită o evaluare individuală de la caz la caz.

Minorii neînsoţiţi au dreptul la protecţie specială. În jur de 1.500 de copii şi adolescenţi se află printre migranţi, dintre care 500 sunt vulnerabili, în special fete, şi ar urma să fie transferaţi în partea continentală a Spaniei.

Guvernul socialist condus de premierul Pedro Sanchez se află sub o presiune în creştere din cauza acestei crize, opoziţia acuzând executivul că este incapabil de acţiune.

Ministrul apărării spaniol Margarita Robles a declarat că serviciul de informaţii CNI, aflat în jurisdicţia sa, avertizase autorităţile cu o zi înaintea afluxului de migranţi de la finalul lui iulie. În schimb, ministrul de interne Fernando Grande-Marlaska şi alţi membri ai guvernului spaniol au insistat că nu a existat niciun avertisment privind amploarea valului de migranţi.

Italia a închis temporar granițele maritime și aeriene ale țării cu Spania la finalul lunii iulie, suspendând temporar regimul de liberă circulație Schengen între cele două state.