Directorul CIA ar fi zburat la Moscova. Vizita învăluită în mister și imaginile apărute alimentează speculațiile / video

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Directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi efectuat o vizită secretă la Moscova, unde ar fi purtat discuții confidențiale pe fondul aterizării neanunțate a unui avion militar american pe aeroportul Vnukovo. În timp ce atât Washingtonul, cât și Kremlinul păstrează tăcerea asupra detaliilor misiunii, imagini cu un convoi oficial american pe străzile din capitala Rusiei amplifică speculațiile.

Directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi zburat în Rusia pentru a purta discuții la Moscova, potrivit unei persoane care are cunoștință de această chestiune. Persoana respectivă a refuzat să spună cu cine s-a întâlnit Ratcliffe sau care era subiectul discuțiilor. CIA a refuzat să comenteze, notează NBC News.

The US Air Force Boeing C-17 Globemaster III has just departed Moscow’s Vnukovo Airport, according to Russian military channel Zvezda.



It's not known whether CIA Director John Ratcliffe is aboard. https://t.co/PLnaZmqE3b pic.twitter.com/fhtw8VZclX — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) August 25, 2026

Ratcliffe a vizitat în Venezuela în ianuarie pentru a se întâlni cu președintele interimar, la doar aproximativ două săptămâni după ce armata americană l-a capturat pe președintele Nicolas Maduro într-un raid în capitala Caracas.

De asemenea, a călătorit în Cuba în mai pentru a se întâlni cu lideri guvernamentali. El a fost cel mai înalt oficial al administrației Trump care a vizitat insula.

Dmitri Peskov a refuzat să ofere detalii cu privire la aeronavă

Vestea despre călătoria lui Ratcliffe a venit în contextul în care o aeronavă misterioasă de transport militar a SUA a aterizat în Rusia, conform datelor de urmărire. Avionul a fost filmat și în zbor, și la sol.

Nu se știa cine se afla la bordul avionului și de ce se afla la Moscova. Când a fost întrebat, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că nu are informații despre aeronavă.

Oficialii militari americani, Casa Albă, ambasada SUA la Moscova și ambasada Rusiei la Washington nu au răspuns imediat la întrebările despre misiunea zborului.

Două avioane, un cargo C-130 și un C-40 au aterizat la Riga pentru aceeași misiune, potrivit unui oficial american. Avionul C-130 a continuat apoi spre Rusia, a declarat oficialul.

Datele de pe site-ul de urmărire FlightRadar24 au arătat că un avion s-a apropiat de Aeroportul Internațional Vnukovo din Moscova puțin după ora 10:00, ora locală (3:00 ET), după ce decolase din Riga, capitala Letoniei, cu două ore mai devreme.

Acesta decolase de la Baza Comună Andrews a Forțelor Aeriene Americane din Maryland duminică după-amiază. Avionul respectiv a plecat aparent de la Moscova marți după-amiază, conform datelor radar de zbor.

CBS News și Axios au relatat pentru prima dată despre vizita neanunțată a șefului CIA.

Directorii CIA acționează uneori ca emisari ai președinților în discuții cu miză mare. Fostul președinte Joe Biden s-a adresat directorului CIA de atunci, William Burns, pentru a transmite avertismente severe Rusiei înainte și după ce președintele Vladimir Putin a invadat Ucraina, în februarie 2022.

În contextul posibilei vizite a șefului CIA, pe o șosea din capitala rusă a fost semnalată prezența unui convoi de mașini americane. Imaginile, mai jos!