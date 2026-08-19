Sora lui Kim Jong Un îl contrazice pe Donald Trump: Nu știe nimic despre un dialog recent între cei doi

Foto ilustrativ - Agerpres / întâlnire Kim Jong Un (stânga) și Donald Trump (dreapta). (2018)

Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, spune că nu știe nimic despre o comunicare recentă între fratele său și Donald Trump.

Kim Yo Jong, sora influentă a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a declarat, miercuri, că nu știe nimic despre vreo comunicare recentă între Kim și președintele american Donald Trump.

Înaltul oficial al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord a pus sub semnul întrebării afirmația lui Trump potrivit căreia liderul nord-coreean ar fi răspuns propunerii sale de dialog, menținând totodată un ton moderat în ceea ce privește perspectiva reluării contactelor, scrie The Korea Herald.

Kim Yo Jong pune la îndoială afirmațiile lui Trump

Într-o declarație în limba coreeană, difuzată miercuri seara de Agenția Centrală de Știri din Coreea de Nord, Kim Yo Jong a respins și solicitarea lui Trump de reducere a exercițiilor militare comune SUA-Coreea de Sud, spunând că diminuarea dimensiunii sau duratei acestora nu schimbă ceea ce Phenianul consideră a fi caracterul lor ostil.

„Dacă partea americană consideră că poate prezenta măsurile pe care le-a luat recent drept un fel de 'gest de bunăvoință', nu va primi răspunsul pe care îl dorește”, a declarat Kim.

„În ceea ce privește informațiile venite de la Washington potrivit cărora ar fi existat recent comunicare între liderii Coreei de Nord și Statelor Unite, nu știu absolut nimic despre acest lucru și, probabil, acesta ar fi singurul aspect legat de politica externă a conducerii noastre supreme despre care nu sunt informată”, a mai spus sora liderului nord-coreean.

Trump susține că Kim i-a răspuns

Declarația, formulată cu atenție, pare să contrazică afirmația recentă a lui Trump potrivit căreia Kim ar fi răspuns propunerii sale de dialog, deși Kim Yo Jong nu a negat categoric că ar fi existat un contact.

Trump le-a spus anterior jurnaliștilor, la Casa Albă, că liderul nord-coreean a răspuns demersului său pentru reluarea dialogului. Când un reporter l-a întrebat de ce Kim nu a răspuns solicitării sale pentru discuții, Trump a replicat: „De unde știți că nu a răspuns?”. Întrebat dacă, într-adevăr, Kim a răspuns la inițiativă, Trump a spus: „Da, a răspuns”. Ulterior, el a descris starea relațiilor dintre cei doi drept „foarte pozitivă”, fără să ofere detalii despre momentul sau modul în care cele două părți au comunicat.

Declarația lui Kim Yo Jong a venit și după ce Trump a afirmat, într-o postare pe Truth Social, în weekend, că a ordonat armatei americane să „reducă substanțial” exercițiile militare comune cu Coreea de Sud, invocând costurile acestora, ceea ce el a numit semnalul „total nepotrivit și ostil” transmis Phenianului și „relația foarte bună” pe care o are cu liderul nord-coreean.

Trump vrea o nouă întâlnire cu Kim

Wall Street Journal a relatat, miercuri, că Donald Trump le-a cerut consilierilor săi să organizeze o nouă întâlnire față în față cu Kim Jong Un chiar din această toamnă, posibil în timpul vizitei pe care este așteptat să o efectueze în China în noiembrie, cu ocazia summitului Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), la Shenzhen.

Kim Yo Jong a insistat, între timp, asupra unei distincții între relația personală a lui Trump cu fratele său și politica mai largă a Washingtonului față de Phenian. Ea a subliniat însă că liderul nord-coreean păstrează amintiri și sentimente personale pozitive față de Trump, adăugând că relația dintre cei doi lideri rămâne puternică.

Declarațiile sugerează că Phenianul continuă să vadă un potențial avantaj în relația personală dintre Trump și Kim, chiar dacă respinge încercările Washingtonului de a prezenta recentele ajustări ale exercițiilor militare drept un pas conciliant.

Yu Ji-hoon, cercetător la Institutul Coreean pentru Analize de Apărare, a declarat că această distincție pare să fi fost făcută în mod deliberat.

„În timp ce se distanțează de informațiile privind o comunicare recentă între cei doi lideri, Kim Yo Jong a subliniat în mod deliberat că relația personală dintre Kim Jong Un și Trump rămâne bună”, a spus Yu.

„Acest lucru poate fi interpretat ca o încercare de a-l separa pe Trump, ca persoană, de politica mai largă a SUA față de Coreea de Nord, păstrând în același timp posibilitatea unei diplomații la nivelul liderilor”, a adăugat specialistul.

Phenianul respinge reducerea exercițiilor militare

Sora liderului nord-coreean a spus că Phenianul acordă o atenție mai mare faptului că exercițiile militare comune SUA-Coreea de Sud au continuat pe tot parcursul anului și se desfășoară în continuare, prezentând acest lucru drept o dovadă a ostilității persistente a Statelor Unite.

Declarația lui Kim Yo Jong de miercuri s-a extins însă mult dincolo de problema imediată a relației dintre Trump și exercițiile militare comune. Ea a prezentat pozițiile Phenianului cu privire la războiul din Ucraina, alianța cu Rusia și consolidarea capacităților militare ale Japoniei.

Aceasta a respins drept „complet nefondate” afirmațiile Ucrainei potrivit cărora Coreea de Nord s-ar pregăti să trimită noi trupe în Rusia. Totuși, ea a ținut să reafirme sprijinul Phenianului pentru Moscova, descriind obligațiile Coreei de Nord în baza tratatului de parteneriat strategic cuprinzător cu Rusia în termeni care indică o relație explicit aliată.