Trump anunță o 'reducere semnificativă' a exercițiilor militare cu Coreea de Sud. Ce spune despre Kim Jong

Anunțul lui Trump, făcut pe platforma sa Truth Social, este cel mai recent dintr-o lungă listă de afronturi pe care președintele SUA le-a adus aliaților săi

Donald Trump a anunțat că va 'reduce semnificativ' participarea SUA la exercițiile militare cu Coreea de Sud, care au început luni, invocând în special 'relația foarte bună cu Kim Jong Un', , relatează AFP.

Ediția din acest an a exercițiilor, prevăzută să dureze 11 zile, este concepută pentru a încorpora experiența acumulată de trupele nord-coreene alături de armata rusă pe frontul ucrainean.

Anunțul lui Trump, făcut pe platforma sa Truth Social, este cel mai recent dintr-o lungă listă de afronturi pe care președintele SUA le-a adus aliaților săi de lungă durată de la revenirea la Casa Albă în 2025.

Donald Trump a denunțat aceste exerciții 'costisitoare'

În mesajul său, Donald Trump a denunțat aceste exerciții 'costisitoare', despre care a spus că 'transmit un semnal total nepotrivit și ostil' Coreei de Nord, precizează Agerpres.

El a adăugat, vorbind la persoana a treia, că, 'de când Donald Trump a devenit președinte', Coreea de Nord nu s-a arătat 'amenințătoare' și a fost 'respectuoasă'.

Numite 'Scutul Libertății Ulchi', aceste exerciții anuale au fost inițial planificate să implice 18.000 de soldați sud-coreeni, precum și efective din contingentul american de 28.500 de militari staționați în Coreea de Sud.

Ministerul Apărării sud-coreean a transmis luni că manevrele au început 'conform planului'.

Un eveniment obișnuit de vară pentru forțele armate sud-coreene și aliații lor americani, aceste exerciții sunt concepute pentru a consolida apărarea împotriva Coreei de Nord, o țară dotată cu arme nucleare care a efectuat numeroase teste cu rachete.

Manevrele din acest an au scopul de a răspunde la experiența acumulată de forțele Phenianului pe frontul ucrainean, ca parte a unei apropieri strategice de Moscova.

'Au învățat lucruri noi și le-au adus înapoi în Coreea de Nord', a subliniat pe 10 august colonelul Ryan Donald, purtător de cuvânt al Comandamentului comun al forțelor americane și sud-coreene.

'Acest lucru schimbă capacitățile RPDC, iar antrenamentul nostru ia în considerare această amenințare', în special în ceea ce privește utilizarea dronelor, atacurile cibernetice și bruierea semnalelor GPS, a adăugat ofițerul, folosind acronimul pentru Republica Populară Democrată Coreeană.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat recent Phenianul că se pregătește să trimită între 30.000 și 50.000 de soldați suplimentari pentru a sprijini forțele ruse, fără a preciza sursa acestor cifre sau un posibil calendar.

Kim Jong Un s-a declarat 'mândru' de relația sa cu Rusia

Duminică, presa de stat nord-coreeană a subliniat că Kim Jong Un s-a declarat 'mândru' de relația sa cu Rusia într-o scrisoare trimisă președintelui Vladimir Putin.

Pe Truth Social, Donald Trump a invocat, de asemenea, neparticiparea Seulului la operațiunile militare americane împotriva Iranului pentru a justifica o reducere a implicării americane.

'Deși relativ separat, l-am întrebat recent pe președintele Coreei de Sud dacă ar dori să ni se alăture în denuclearizarea Republicii Islamice Iran, iar ei au spus: 'Nu, mulțumesc!, a scris președintele american.

Președintele sud-coreean Lee Jae-myung a declarat în iunie, în timpul unei perioade de acalmie a conflictului dintre Statele Unite și Iran, că Donald Trump dorește acum să se concentreze pe rezolvarea 'problemei nord-coreene'.

Considerat conciliant față de Coreea de Nord, Lee Jae-myung a adoptat o abordare diferită de predecesorul său, cunoscut pentru fermitatea sa, de la preluarea mandatului în iunie 2025, propunând discuții cu Phenianul fără condiții prealabile.

Însă autoritățile nord-coreene nu au răspuns încă acestor oferte repetate.

Cu o zi înainte de anunțul său, Donald Trump postase pe Truth Social o fotografie în care apărea alături de Kim Jong Un în timpul întâlnirii lor istorice din 2019, în primul mandat al miliardarului.

'În ciuda atmosferei aparent puțin prietenoase din această fotografie, sunt multe altele în care zâmbim', a precizat el în descriere, adăugând: 'Eu și Kim Jong Un ne înțelegem FOARTE BINE!'

Phenianul a denunțat joi viitoarele exerciții militare comune dintre Washington și Seul și a avertizat asupra unui posibil răspuns prin măsuri sporite de 'descurajare'.

Coreea de Nord consideră aceste exerciții ca o repetiție pentru o invazie

Coreea de Nord consideră aceste exerciții ca o repetiție pentru o invazie și a lansat miercuri o rachetă balistică în Marea Japoniei în semn de protest.

'Principiul nostru constant pentru asigurarea securității este de a răspunde unui nou nivel de amenințare cu un nou nivel de descurajare', a declarat joi un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe nord-coreean.

Leif-Eric Easley, profesor de studii internaționale la Universitatea Ewha din Seul, consideră că reducerea exercițiilor militare comune 'va slăbi descurajarea în fața unor potențiale conflicte din Asia'.

'Orice economii realizate sunt marginale, în timp ce beneficiile diplomatice pentru relațiile cu Coreea de Nord sunt incerte', a explicat el pentru AFP.