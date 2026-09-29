Șapte din zece britanici vor o relație mai strânsă cu UE, dar numai 39% vor să respecte normele Bruxelles-ului

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene. Foto cu caracter ilustrativ: Agerpres

Șapte din zece alegători britanici doresc ca guvernul să construiască o relație mai strânsă cu Uniunea Europeană, potrivit unui nou sondaj realizat de Politico ce relevă amploarea sprijinului pentru revizuirea acordului privind Brexitul.

Chiar și în rândul alegătorilor care susțin partidul Reform UK, condus de promotorul Brexitului, Nigel Farage, o majoritate de 51% împărtășește opinia că actuala relație cu Bruxelles-ul este prea distantă, notează Politico.

Sondajul survine într-un moment extrem de delicat pentru Partidul Laburist, aflat la guvernare în Marea Britanie, în timp ce premierul Andy Burnham se confruntă cu solicitări din partea unor colegi de rang înalt de a anula Brexitul și de a reintegra țara în UE.

„Publicul privește acum adesea spre Europa în căutarea unor alianțe externe, mai ales că SUA sunt percepute tot mai mult ca fiind, în cel mai bun caz, nesigure și, în cel mai rău caz, ostile”, a declarat Seb Wride, directorul departamentului de sondaje al companiei de cercetare Public First, care a realizat sondajul pentru Politico.

Brexitul a împărțit Regatul Unit în două tabere

Referendumul privind Brexitul, desfășurat în urmă cu un deceniu, a divizat țara, a dus la pierderea funcției pentru doi prim-miniștri și a declanșat negocieri de divorț adesea tensionate între Londra și Bruxelles, a căror finalizare a durat ani de zile.

Public First a solicitat opinia respondenților cu privire la apropierea țării de UE și la acceptarea normelor europene. Aproximativ 31% au declarat că Marea Britanie ar trebui să construiască o relație „mai strânsă” cu Bruxelles-ul, dar numai dacă acest lucru nu ar implica respectarea reglementărilor UE. În schimb, 39% au dorit o cooperare „mult mai strânsă”, chiar dacă aceasta ar fi presupus ca Marea Britanie să respecte din nou anumite norme ale UE.

Sondajul confirmă, de asemenea, modul în care dezbaterea privind Brexitul a divizat țara în două tabere: pro și contra. Susținătorii partidelor de stânga au fost mult mai înclinați să sprijine o relație mai strânsă cu UE decât cei ai partidelor de dreapta. Alegătorii Partidului Verde au fost cei mai entuziaști: 64% au declarat că ar susține legături mult mai strânse cu UE, chiar dacă acest lucru ar implica aplicarea mai multor norme europene. Alegătorii mai în vârstă s-au arătat mai puțin dornici de o relație mai strânsă cu Bruxelles-ul.

În rândul alegătorilor Reform UK, 51% au afirmat că își doresc o relație mai strânsă, o cifră dublă față de cei 25% care vor o distanțare mai mare de UE. Această situație reprezintă o potențială provocare pentru liderul partidului, Farage, un eurosceptic convins. Rezultatul ar putea oferi, de asemenea, argumente politicienilor laburiști care doresc ca Burnham să fie mai ambițios în planurile sale de a consolida relația dintre Regatul Unit și UE, vizând eventual revenirea în uniunea vamală a blocului comunitar, în piața unică sau chiar reintegrarea deplină în UE.

Primarul Londrei, în favoarea revenirii Marii Britanii în Uniunea Europeană

În primăvară, primarul Londrei, Sadiq Khan, membru al Partidului Laburist, a declarat că formaţiunea sa ar trebui să candideze la următoarele alegeri generale britanice, programate pentru 2029, cu promisiunea de a readuce Regatul Unit în Uniunea Europeană (UE).

Potrivit primarului capitalei britanice, ieşirea Regatului Unit din UE a făcut rău ţării, iar sosirea lui Donald Trump la preşedinţia SUA, cu politicile sale tarifare, a generat "incertitudine economică" şi un scenariu diferit de cel care exista înainte de referendumul din 2016 privind Brexitul.

De asemenea, în 2025, la aproape nouă ani de la referendumul din 2016, Marea Britanie, al doilea cel mai mare contribuitor la apărarea europeană, a anunțat că va participa la proiecte comune de achiziții publice în domeniul apărării cu Uniunea Europeană. În același timp, Londra și UE au convenit să reducă barierele birocratice care au afectat accesul alimentelor britanice pe piața comunitară, să faciliteze călătoriile cetățenilor britanici și să implementeze un nou acord în domeniul pescuitului, ce se anunță deja a fi controversat.