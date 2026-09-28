România, între un premier propus „la mișto“ și orgoliul lui Ilie Bolojan. Analiza lui Bogdan Chirieac

Siegfried Mureșan și Ilie Bolojan / Foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac e de părere că Siegfried Mureșan a fost propus „la mișto“ de către Ilie Bolojan la funcția de premier al României, iar așa-zisul program de guvernare a fost făcut „în doi peri“ tocmai pentru că acest exexcutiv nu are șanse să treacă.

În timp ce au început audierile miniștrilor din Guvernul Siegfried Mureșan, premierul desemnat pare că nu reușește să strângă o majoritate parlamentară pentru votul de învestitură. Atât PSD, cât și AUR au transmis că nu vor vota Guvernul europarlamentarului liberal.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, la emisiunea Ralucăi Țicmeanu, analistul politic Bogdan Chirieac a precizat că „e o mascaradă ce se întâmplă acum în Parlamentul României, toată lumea știe că Guvernul nu are șansă să treacă și atunci, și programul de guvernare e făcut în doi peri, cu inteligența artificială în formulă gratuită“.

Episodul Mureșan nu a făcut altceva decât să întârzie cu două săptămâni învestirea unui nou Guvern pentru România, potrivit lui Bogdan Chirieac, în vreme ce orgoliul lui Ilie Bolojan a făcut imposibilă refacerea coaliției de guvernare cu PSD.

„Am pierdut două săptămâni prețioase în care se putea sta la masă, se putea reface coaliția de guvernare, dacă orgoliul domnului Ilie Bolojan ar fi fost învins de către propriul partid, PNL. Nu a putut să fie învins și atunci avem tot felul de mascarade“, a punctat analistul politic.

Foto: Agerpres

De asemenea, Bogdan Chirieac a precizat că este puțin probabil să se ajungă la alegeri anticipate după ce Guvernul Siegfried Mureșan nu va reuși să treacă de Parlament, deoarece chiar președintele Nicușor Dan a sugerat că va exista o nouă desemnare de premier. Asta în timp ce Siegfried Mureșan a precizat că alegerile anticipate ar putea fi o necesitate.

„În privința alegerilor anticipate sau o nouă desemnare, îl am ca referință pe președintele Nicușor Dan, care a spus că va face o nouă desemnare. Cine va fi această persoană, că va fi liderul PSD sau un tehnocrat, nu pot să știu. Nicio clipă nu am crezut că domnul Siegfried Mureșan, propus la mișto de domnul Ilie Bolojan acum trei luni, ajunge până aici. Să fim serioși! Îmi e foarte clară capacitatea intelectuală a domnului Siegfried Mureșan“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

Componența Guvernului Siegfried Mureșan