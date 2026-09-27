Crin Antonescu: Desemnarea lui Siegfried Mureşan e o rușine pentru PNL și pentru România

Crin Antonescu spune când a intrat Siegfried Mureșan în PNL. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/Iulia Horovei

Crin Antonescu a criticat, duminică, desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, spunând că europarlamentarul a ajuns în PNL cu sprijinul unor politicieni precum Monica Macovei și Ludovic Orban.

„Pe vremea mea nu a existat o asemenea situație jenantă în PNL. Eu am luat act de existența politică a domnului Siegfried Mureșan atunci când a candidat prima dată în partidul Elenei Udrea, al lui Traian Băsescu (n.r. Partidul Mișcarea Populară)... Când a fost parașutat prima dată. O spun foarte direct: eu cred că desemnarea acestui domn, a acestei creaturi politice în calitate de potențial prim-ministru al României, e o rușine și pentru România, e o rușine maximă și ultima rușine pentru PNL”, a spus Crin Antonescu, duminică seară, la Realitatea Plus.

Crin Antonescu: Mureșan, omul Monicăi Macovei. A apărut în PNL pe vremea lui Ludovic Orban

Crin Antonescu a declarat că Siegfried Mureșan este „unul dintre pupilii” fostului ministru al Justiției, Monica Macovei, acuzându-l pe premierul desemnat de „slugărnicie și minciună”.

„Siegfied Mureșan nu este, în niciun fel, un produs mai bun, mai rău sau mediocru al clasei, al vieții politice din România. El este un om în legătură cu care s-a intervenit din Germania la un moment dat la Traian Băsescu; asta nu o recunoaște Traian Băsescu, dar ne-a spus-o răposatul consilier (n.r. Adrian) Rădulescu. Mureșan a fost pus pe listă într-o poziție eligibilă, cred că a doua, chiar în detrimentul unor băsiști cu merite istorice.

După aceea, domnul Mureșan, care nu este lipsit de abilități de slugărnicie, de intrigă și de minciună pe la Bruxelles, când PMP-ul nu s-a mai vândut și a plecat în istorie, s-a băgat pe sub pielea lui Ludovic Orban. Atunci a apărut el în PNL, pe vremea lui Orban, care, primind niște telefoane de pe la conducerea PPE, imediat s-a conformat și l-a pus pe listă. Atunci era perioada când Ludovic Orban, pe la un congres al PPE-ului, se recomanda 'Eu sunt Orban cel bun', fiind destul de ridicol, pentru că celălalt Orban (n.r. fostul premier maghiar Viktor) o fi fost oaia neagră, dar era o personalitate a PPE-ului. Ludovic Orban, alt valet îmbrăcat în costum de președinte de partid și ulterior de prim-ministru, l-a pus pe liste pe Siegfried Mureșan. Nu asta e problema.

Pentru USR nu e o problemă, ci vine mănușă, că omul a fost băgat în joc de Traian Băsescu, că a fost unul dintre pupilii doamnei Monica Macovei, împreună cu care a luptat mult pentru menținerea MCV-ului (n.r. Mecanismul de cooperare și verificare) împotriva României. Acest lucru, pentru USR, e numai bun”, a mai precizat Antonescu.

Antonescu: Desemnarea lui Mureșan ar putea afecta relația României cu SUA

Fostul lider liberal a criticat decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna premier pe Mureșan, europarlamentar despre care afirmă că are poziții ostile administrației Trump. Fostul candidat la prezidențiale a mai spus că numirea lui Mureșan în fruntea Guvernului ar putea afecta relația României cu Statele Unite.

„Pentru PNL, în care mai există încă oameni care au fost hăituți de binom, de toate mizeriile băsisto-macoviste, de tot ce acest partid, cu Bolojan membru la vremea respectivă, a făcut și s-a bătut împotriva băsismului și macovismului, să-l aibă astăzi pe Siegfried Mureșan candidat pentru funcția de prim-ministru al României, e mult, e mai mult decât credeam că poate să ducă acest PNL de mâna a patra. Există o activitate anti-românească a lui Siegfried Mureșan, care a fost expusă în aceste zile, (...) printre care recentul demers pe care Manfred Weber, împreună cu lidera Renew din PPE, sub influența directă a lui Mureșan, l-a făcut.

Mi se pare că haștagii din România (n.r. mișcarea Hashtag #Rezist), în frunte cu Ilie Bolojan, noul lor lider spiritual, chiar vor ca noi să devenim o țară cu un guvern calificat anti-american, pentru că postările numeroase ale lui Siegfried Mureșan împotriva președintelui Trump, a administrației Trump sunt de o rară violență, sunt mai tari decât ale doamnei (Oana) Țoiu sau ale doamnei (Oanei) Gheorghiu, și, dacă mai coroborăm asta cu evenimentul, făcătura cu schimbarea americană a Guvernului Bolojan, ne arată că și domnul Bolojan, PNL, USR, dar și Nicușor Dan - făcând această desemnare, au de gând ca, până când nu câștigă iarăși Democrații în SUA, noi să nu mai avem acea relație privilegiată pe care ne-o dorim și pentru care tocmim agenții de lobby. E absolut scandalos că PNL a ajuns pe ultima treaptă de umilință și de iresponsabilitate anti-națională: să pună un fost băiat de casă al unor parlamentari germani în fruntea României. Și din partea lui Nicușor Dan, indiferent cu ce scopuri tactice sau jocuri, a fost un gest de iresponsabilitate să-l desemneze pe acest domn.

Nu sunt deloc de acord cu foștii mei colegii, așa-numiții conservatori din PNL, care joacă jocuri, sunt abili și-l votează pe Siegfried Mureșan pentru că România are nevoie de un guvern. Nu! România are nevoie de un guvern, dar nu de orice guvern!”, a conchis fostul președinte PNL.