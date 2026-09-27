Horoscop 27 septembrie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Încă mai resimțim efectele Lunii Pline din Berbec. Iar Marte petrece ultima zi în semnul Racului.

Horoscop 27 septembrie 2026 Berbec

Marte, guvernatorul tău, se pregătește să își schimbe semnul. Ori vei dori să stai doar acasă, ori vei alege să fii plecat mai toată ziua. Evită cât poți tu de mult indiscreția.

Horoscop 27 septembrie 2026 Taur

Îți vei da seama că ai tendința de a te sabota. Poate o discuție cu o persoană mai curajoasă te va ajuta să rezolvi unele probleme.

Horoscop 27 septembrie 2026 Gemeni

O zi a compromisurilor. Mai ales pe plan financiar. Iar când vine vorba de prieteni, va trebui să accepți că unii dintre ei nu sunt ceea ce par.

Horoscop 27 septembrie 2026 Rac

Marte va ieși din semnul tău. Și se va asigura că îți va da apă la moară. Vei da dovadă de exces de zel în mai multe activități. Stai departe, totuși, de furie.

Horoscop 27 septembrie 2026 Leu

Dacă vrei o zi bună, trebuie să faci ceva nou. Să schimbi ceva din rutină. Să alegi prospețimea. Iar unele discuții ți se vor părea încântătoare.

Horoscop 27 septembrie 2026 Fecioară

Vei pune presiune pe cei dragi sau alții te vor zori pe tine. Răbdarea va fi greu de găsit. Încearcă să nu te cerți nici cu familia și nici cu prietenii.

Horoscop 27 septembrie 2026 Balanță

De un lucru poți fi sigur. Vei face tot posibilul să scapi de plictiseală. Partenerul nu va fi de acord chiar cu toate propunerile tale, dar veți negocia.

Horoscop 27 septembrie 2026 Scorpion

O zi potrivitâ pentru plimbări. Unele planificate sau chiar spontane. De asemenea, o discuție cu o persoană mai experimentată te va ajuta enorm.

Horoscop 27 septembrie 2026 Săgetător

Nu da repede ascultare unor zvonuri. Până nu știi adevărul gol-goluț sau nu ai dovezi, nu are rost să le dai importanță. Nu te lăsa influențat când vine vorba de bani!

Horoscop 27 septembrie 2026 Capricorn

Relațiile personale vor fi mai dinamice ca de obicei. Tu și partenerul/familia veți ajunge greu la un numitor comun. Dar cineva trebuie să facă un compromis.

Horoscop 27 septembrie 2026 Vărsător

Îți va fi greu să gestionezi stresul. Tocmai de aceea, programul tău trebuie simplificat. Mai puține discuții, mai multe fapte sau acțiuni.

Horoscop 27 septembrie 2026 Pești

Timpul devine o resursă foarte importantă. Așa că trebuie să îl consumi cu înțelepciune. Unii dintre voi vor deveni mai combativi ca altădată.