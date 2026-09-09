Horoscop 9 septembrie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Venus se pregătește să iasă din Balanță. Mercur va părăsi Fecioară. Iar Uranus își va începe retrogradarea. Deci am putea spune că este ziua tranzițiilor.

Horoscop 9 septembrie 2026 Berbec

Vei deveni precum un mediator. Diplomația ta va fi destul de folositoare în momentele în care mai multe părți nu ajung să se înțeleagă deloc.

Horoscop 9 septembrie 2026 Taur

Socoteala de acasă nu se potrivește cu aceea din târg! Apar fluctuații în buget, chiar neprovocate de tine. Dar vei reuși să le faci față.

Horoscop 9 septembrie 2026 Gemeni

De multe ori, te vei simți copleșit. Prea multe sarcini, discuții și treci des de la un subiect la altul. Tocmai de aceea trebuie să îți prețuiești timpul liber.

Horoscop 9 septembrie 2026 Rac

Poate devii mai atent la unele detalii pe care altădată le desconsiderai. Mai ales când faci rezervări, plăți, comenzi. Comunicarea poate avea de suferit.

Horoscop 9 septembrie 2026 Leu

Profiți în continuare de Lună și Jupiter în semnul tău. Energia ta va fi ne neegalat! Totuși, este recomandabil să fii cât se poate de discret.

Horoscop 9 septembrie 2026 Fecioară

Mercur se pregătește să iasă din semnul tău. Deci s-ar putea să te facă să iei acele decizii pe care le-ai tot amânat. Discursul tău de la muncă se va modifica.

Horoscop 9 septembrie 2026 Balanță

Te invităm să te gândești la cheltuielile din ultima perioadă. Sau altfel spus, la câte resurse ai consumat pentru tine versus cele pentru ceilalți.

Horoscop 9 septembrie 2026 Scorpion

Este foarte important să rămâi cât mai discret! Nu îți divulga planurile sau strategiile pentru viitorul apropiat. Mai ales celor de la serviciu.

Horoscop 9 septembrie 2026 Săgetător

Uranus se pregătește să retrogradeze în casa a șaptea, a relațiilor. Atât tu cât și partenerul aveți nevoie de spațiu sau flexibilitate.

Horoscop 9 septembrie 2026 Capricorn

Societatea vrea ceva de la tine. Tu ai cu totul și cu totul alte dorințe. Atunci când apar asemenea dileme, cel mai bine ar fi să îți asculți intuiția.

Horoscop 9 septembrie 2026 Vărsător

Nu crea alianțe grăbite la locul de muncă! Tot acolo, este cazul să îți calculezi atent fiecare pas și să nu pui la suflet nimic.

Horoscop 9 septembrie 2026 Pești

Gospodăria poate fi o sursă de stres. Sau relația cu familia. Oricât de organizat ai încerca să fii, tot vor apărea chestiuni imprevizibile.