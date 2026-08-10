Eclipsa de Soare din 12 august, ziua care poate schimba Puterea. Astrologul Daniela Simulescu vorbește despre ”căderea unor lideri”: Se iau decizii în culise, în spate VIDEO

Eclipsă/ foto ilustrativ pexels

Eclipsa de Soare din 12 august 2026 poate aduce schimbări în zona Puterii. Daniela Simulescu avertizează că, în timp ce nimic nu pare să se întâmple la suprafață, ”în spate, în culise, se iau decizii, se negociază” și poate fi momentul ”căderii unor lideri”.

Urmează sezonul eclipselor, anunță astrologul DCNews, Daniela Simulescu. Astăzi, avem un trigon între Venus și Pluto. ”Trigonul armonizează anumite energii, Venus ține de partea de iubire, Pluto de partea de putere, de intensitate. Fiind pe semne de aer, este un aspect foarte bun în care decidem câtă putere le dăm unora, câtă putere le dăm altora, mai ales în zona de comunicare. Pe plan relațional, vorbim despre cât de mult contează comunicarea într-o relație, cât de mult contează diplomația sau capacitatea noastră de a face alianțe sau concesii” spune astrologul DCNews, Daniela Simulescu, în cadrul emisiunii despre horoscopul săptămânii 10 - 16 august:

În 11 august, Marte intră în Rac, unde rămâne până pe 28 septembrie. ”Este foc pe apă și secetă” spune astrologul. Dar evenimentul principal, din punct de vedere astrologic, al săptămânii, vor fi Eclipsa de Soare și Luna Nouă în Leu, din 12 august.

Această zi poate schimba lumea în culise. Și nu vorbește neapărat despre zodii, cât despre Putere, despre negocieri și decizii. Deși astrologia se poate limita la propria zodie, la ”să vedem ce-mi spune horoscopul astăzi”, liderii puternici ai lumii au apelat adesea la ea, pentru a-și cântări următoarele mișcări. Iar Luna Nouă în Leu, din 12 august, la pachet cu Eclipsa de Soare, este un astfel de moment.

De-a lungul timpului, mulți lideri importanți ai lumii au folosit astrologia pentru decizii politice sau personale. Printre ei se numără, de exemplu, Nancy Reagan, Prima Doamna a SUA, care l-a consultat în secret astrologul Joan Quigley pentru a stabili programul prezidențial și datele unor întâlniri majore după tentativa de asasinat din 1981. De altfel, știm că Ronald Reagan avea o mare încredere în inteligența și intuiția soției sale, fiind printre liderii lumii despre care s-a scris, de-a lungul timpului, că a crezut în astrologie.

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Eclipsa de Soare în Leu: Căderea, în culise, a unor lideri

În continuare, astrologul DCNews, ne explică ce înseamnă ziua de 12 august 2026 și ce schimbări pot aduce Eclipsa de Soare și Luna Nouă în Leu din această zi, în contextul puterii.

”Avem o Eclipsă de Soare exact la ea acasă, Leul fiind guvernat de Soare. În cazul unei eclipse de soare, acesta este puțin ”mâncat”, ori total, ori parțial. Când vorbim despre arhetipul Leului, vorbim despre conducători, despre lideri, oameni cu putere, pe care noi i-am înzestrat cu putere sau au câștigat-o, indiferent că vorbim despre putere dobândită, moștenită sau despre influență. Eclipsa de Soare în Leu poate aduce, în consecință, la suprafață alți lideri, mai carismatici. Dar, în același timp, poate aduce căderea unor lideri. Pe vremuri, o eclipsă de soare, cum studiau astrologii acum sute, mii de ani, înseamna că unui rege i se taie capul. Nu doar că pierdea puterea, dar și murea. E o perioadă foarte ciudată, la nivel mondial, când vine vorba de lideri. Se petrece acum și pentru că e o Eclipsă de Soare, dar și o Lună Nouă în Leu, nu sunt situații vizibile, nu ne dăm seama. În spate, în culise, se iau decizii, se negociază” a mai spus Daniela Simulescu.

Și totuși, nimic nou n-ar trebui să înceapă în 12 august

La ”manual”, pe acest aspect astrologic, ar fi ideal să începem, să ne propunem ceva nou, să avem o intenție. Nu și acum! Astrologul DCNews avertizează: ”Dacă vreți să începeți ceva pe o Eclipsă de Soare, indiferent că-i avem pe Jupiter aici și pe Mercur în Leu, eu n-aș face-o. Și nouă, în comunitatea astrologilor, ni s-a vândut această idee ca, pe o Eclipsă de Soare, să-ți pui intenții, să începi proiecte. Nu uitați că Soarele este acoperit parțial sau total, deși la nivel mondial reprezintă liderul, regele sau persoana cu influență”.

”Să mai avem ceva în vedere: arhetipul Leului vorbește despre orgolii, oameni care iau decizii ținând cont de propriile frustrări, de un ego inflamat. Când te joci de-a zeul în această lume, poți crea foarte multă rău” mai atenționează Daniela Simulescu.

Cele mai influențate zodii de Eclipsa de Soare din 12 august vor fi: Taur, Leu, Scorpion și Vărsător.

Astrologul Daniela Simulescu mai subliniază, vorbind despre liderii lumii, că arhetipul Leului se regăsește în hărțile unor țări și unor lideri importanți, precum Donald Trump sau J.D. Vance, în timp ce Volodimir Zelenski are Luna în Leu.