Minunea Schimbării la Față a Domnului. Ce tradiții se respectă pe 6 august

SCHIMBAREA LA FAȚĂ, 6 august

Schimbarea la Față a Domnului Iisus Hristos este o mare sărbătoare creștină prăznuită pe 6 august. Este cunoscută în popor și sub denumirea de Probojenia, termen din limba slavonă și înseamnă „transformare” sau „schimbare”. Credincioșii duc la biserică roadele verii pentru a fi binecuvântate, este dezlegare la pește, existând și numeroase tradiții populare.

Potrivit tradiției Bisericii Ortodoxe, minunea Schimbării la Faţă a Domnului s-a întâmplat cu puțin timp înainte de Pătimirile Sale, în anul 33, atuci când i-a luat cu Sine pe Petru, Iacov și Ioan și au mers împreună pe Muntele Taborului:

„S-a schimbat la față înaintea lor, și a strălucit față Lui că soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe că lumina. Și iată, Moise și Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El și, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: «Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voiești, voi face aici trei colibe: Ție una, lui Moise una și lui Ilie una». Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, și iată glas din nor zicând: «Acesta este Fiul Meu cel iubit; pe Acesta ascultați-L». Și, auzind, ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte” (Matei 17, 2-6; text paralel: Marcu 9, 2-7; Luca 9, 28-36).

Scopul Schimbării la Față a Mântuitorului

Schimbarea la Față a Mântuitorului Iisus Hristos a avut rolul de a întări credința ucenicilor, arătându-le că El este Fiul Lui Dumnezeu înainte de Patimile și Răstignirea Sa. Conform tradiției Bisericii Ortodoxe, sărbătoarea din 6 august este așezată cu 40 de zile înainte de Înălțarea Sfintei Cruci, astfel încât să pregătească credincioșii pentru înțelegerea nemăsuratei jertfe a Mântuitorului Iisus Hristos.

Tradiții religioase

De Schimbarea la Față se respectă tradițiile religioase, respectiv se duc la biserică struguri, mere, prune și alte roade ale verii pentru a fi binecuvântate. După sfințire, sunt împărțite familiei, vecinilor sau celor nevoiași. De asemenea, se sfinţesc grădinile, boabele de grâu pentru semănat şi toate recoltele.

De Schimbarea la Față este dezlegare la pește, chiar dacă sărbătoarea cade în Postul Adormirii Maicii Domnului.

Obiceiuri și tradiții din popor de Schimbarea la Față



Ca și orice altă sărbătoare importantă, în popor există numeroase tradiții laice. În popor se spune că în această zi nu este bine să te cerți cu nimeni și nici să fii certat de cineva, că așa ai putea fi tot anul, până la următoarea sărbătoare.

Încep schimbările în natură

În tradiția populară, din această zi se spune că natura începe să se pregătească de toamnă: frunzele încep simbolic să își schimbe culoarea, iar păsările călătoare se pregătesc de plecarea ”în țările calde”.

Totodată, în ziua praznicului Schimbarea la Faţă, femeile nu trebuie să se spele pe cap. Cele care încalcă această datină nu le va mai crește părul. Mai mult, se spune că aceia care nu respectă obiceiurile privind această sărbătoare vor fi uscaţi şi gălbejiţi, ca și florile care încep să se veştejească.