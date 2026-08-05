„Nu mai putem trăi cu frică!” Petiție către Nicușor Dan, Bolojan și Buzoianu după atacurile urșilor din Covasna

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Creșterea numărului de atacuri ale urșilor asupra oamenilor și animalelor a determinat Consiliul Județean Covasna să convoace de urgență o ședință cu reprezentanții administrațiilor locale, la finalul căreia au lansat o petiție online numită ”Salvați-ne de numărul excesiv de urși!, către autoritățile naționale.

Atacurile frecvente ale urşilor asupra oamenilor şi animalelor din judeţul Covasna i-au determinat pe aleșii din conducerea consiliului judeţean să convoace de urgenţă o şedinţă la care să participe şefii de UAT-uri din regiune.

În acest sens, la finalul întâlnirii, s-a lansat şi o petiţie online de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AGROSIC prin care solicită președintelui României, Guvernului României, ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor şi Parlamentului României să-i „salveze de numărul excesiv de urşi”.

Ce scrie în Petiția online: Salvați-ne de numărul excesiv de urși!

„Apelul comunităților: Salvați-ne de numărul excesiv de urși!

Către:

Președintele României, Guvernul României, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Parlamentul României

Noi, crescători de animale, fermieri și cetățeni din localitățile aflate în apropierea pădurilor, alături de primarii și consilierii noștri – lansăm acest apel urgent către autoritățile statului: avem nevoie măsuri concrete și imediate în vederea protejării vieții oamenilor și a bunurilor din comunitățile noastre.

În ultimii ani, populația de urși a crescut alarmant, depășind cu mult capacitatea habitatului natural. La nivel național, numărul acestora depășește 13.000, conform datelor oficiale.

Urșii au devenit o prezență constantă în localități: pătrund în gospodării, în instituții publice, în școli, spitale și chiar unități militare sau turistice. Atacurile asupra animalelor domestice sunt frecvente, generând pierderi semnificative. Oamenii sunt tot mai des răniți sau chiar uciși.

Solicităm:

Promulgarea de urgență a legii privind majorarea cotei de intervenție și prevenție pentru ursul brun, declarată constituțională.

Implementarea imediată a unor măsuri eficiente de control al populației de urși.

Protejarea reală a comunităților rurale prin intervenții rapide în cazurile de pericol.

Revizuirea statutului de protecție astfel încât să reflecte realitatea din teren.

Sprijin concret pentru fermieri și cetățeni afectați, inclusiv despăgubiri rapide și corecte.



Nu mai putem aștepta!

Viețile noastre, ale copiilor noștri și ale animalelor din gospodării sunt în pericol zilnic.

Munca noastră este distrusă, frica a devenit parte a vieții de zi cu zi.

Cerem dreptul fundamental de a trăi în siguranță!

Cerem ca viața oamenilor să fie o prioritate!



Facem un apel către toți cetățenii României să susțină această petiție și să ni se alăture. Demersul nostru e legitim, nu e normal să trăim cu frică, nu e normal să fim în pericol.

Semnați pentru siguranță! Semnați pentru viață!”.

Atacurile urșilor în Covasna

În anul 2026, județul Covasna a avut parte de umeroase atacuri ale urșilor asupra oamenilor, animalelor și gospodăriilor. Autoritățile au raportat zeci de apeluri la 112 și un număr ridicat de mesaje RO-Alert.

ocalități precum Zăbala și Barcani au fost printre cele mai afectate. Mai mult urșii au fost semnalați des și în apropierea zonelor locuite din Sfântu Gheorghe.

Astfel, autoritățile au majorat cota de prevenție la 86 de exemplare și au cerut măsuri suplimentare pentru limitarea pericolului reprezentat de populația numeroasă de urși din județ.

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