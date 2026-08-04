Peste 100.000 de hectare au fost făcute scrum în Franța. Sute de persoane, inclusiv minori, reținute pentru provocarea incendiilor

Sursa Foto: X pagina lui @EmmanuelMacron

Franța se confruntă cu unul dintre cele mai dificile sezoane de incendii din ultimele decenii, iar autoritățile au reținut sute de persoane suspectate că ar fi provocat focarele.

Un număr de 402 persoane au fost reţinute în Franţa în legătură cu incendiile care au ars de la începutul acestei veri circa 120.000 de hectare, a anunţat marţi ministrul francez de interne Laurent Nurez, potrivit AFP.

Printre aceste 402 persoane reţinute sub suspiciunea de provocare de incendii, 156 sunt minori, iar 36 se află în detenţie, după ce au fost deja condamnate sau sunt în aşteptarea procesului, a precizat ministrul francez la o conferinţă de presă.

De la începutul acestei veri, Franţa s-a confruntat cu 14.540 de incendii, care au ars circa 120.000 de hectare, dar în prezent situaţia se ameliorează, a adăugat el. "Evident, rămânem extrem de vigilenţi, deoarece condiţiile meteo continuă să favorizeze declanşarea incendiilor", a mai spus oficialul francez.

Aproximativ 90% din incendiile de vegetaţie survenite în Franţa au fost provocate de oameni, iar o mare parte din restul de 10% au fost cauzate de fulgere. Totuşi, în acest sezon cele mai mari incendii consemnate în Franţa au fost accidentale, conform constatărilor iniţiale.

Dar anul acesta Franţa a bătut deja recordul de suprafeţe arse în cei 20 de ani de când sunt efectuate măsurători prin satelit, potrivit sistemului european de monitorizare a incendiilor (EFFIS).

Pădurile se aprind acum mult mai uşor întrucât vegetaţia şi solul au fost foarte uscate luni la rând, un fenomen accentuat de valurile succesive de caniculă survenite vara aceasta, conform Agerpres.

Ce sunt „norii de foc”, fenomenul extrem de periculos provocat de incendiile din Franța

Aproape 375.000 de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor în Franța și Spania, iar pompierii se confruntă cu noi focare și cu perspectiva unui val de căldură care riscă să alimenteze incendiile. La Paris, Emmanuel Macron a convocat o ședință de urgență, iar premierul spaniol Pedro Sanchez avertizează că Peninsula Iberică resimte din plin efectele crizei climatice.

În timp ce Franța și Spania se luptă cu unele dintre cele mai grave incendii de vegetație din istoria recentă, experții avertizează asupra unui fenomen fără precedent care ar putea intensifica efectele flăcărilor: pirocumulonimbusul sau „norii de foc”, scrie The Guardian.

Incendiile de vegetație se răspândesc adesea atunci când se formează condiții calde, cu aer uscat și vânt, dar incendiile severe pot genera propriile sisteme meteorologice unice. Unul dintre cele mai bune exemple în acest sens sunt norii pirocumulonimbus, sau furtunile generate de foc, care sunt cea mai severă formă de nori de foc.

Norii pirocumulonimbus sunt nori gigantici de furtună generați de un incendiu de vegetație. Incendiile masive emit cantități mari de energie și căldură care se ridică rapid sub forma unei coloane de fum. Când coloana se ridică suficient de sus, presiunea atmosferică scăzută face ca aerul din interiorul său să se răcească, iar umiditatea se condensează și formează un nor. Astfel de nori pot genera fulgere și vânt puternic.

Dacă un incendiu de vegetație este suficient de mare și intens, coloana de fum pe care o generează poate forma un nor pirocumulonimbus, care poate atinge altitudini de 10-15 km și poate pătrunde în stratosferă. NASA îi numește „dragonii care scuipă foc”.

„Este o furtună completă care se formează în interiorul coloanei de fum a incendiului. Ajung până la aproximativ 10.000 de kilometri cubi în atmosferă, deci au un impact mare”, a explicat pentru sursa citată Rick McRae, profesor asociat la grupul de cercetare a incendiilor de vegetație de la Universitatea din New South Wales (UNSW).

De ce sunt acești „nori de foc” atât de periculoși

Norii pirocumulonimbus pot genera vânturi care fac ca incendiile de dedesubt să se răspândească și mai repede și, uneori, generează propriile fulgere, care, la rândul lor, pot aprinde mai multe incendii la distanță.

Experții spun că rafalele de vânt mai puternice pot crea modele de incendiu mai imprevizibile și, prin urmare, pot face condițiile mai periculoase pentru pompierii care luptă cu incendiile la sol.

„Norul este o confirmare a faptului că incendiul este foarte periculos. Norul este o confirmare că oamenii trebuie evacuați”, spune McRae de la UNSW, care a lucrat ca manager senior pentru pompieri timp de 30 de ani.

Turiștii să caute alte destinații de vacanță

Prefectul departamentului Gironde, unde sunt concentrate incendiile din Franța, le-a cerut turiștilor să stea departe și să caute ”destinații alternative” de vacanță. Ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a avertizat că ”situația rămâne foarte nefavorabilă” pentru incendiile din întreaga țară, unde peste 250.000 de persoane au fost evacuate.

Principalul incendiu din regiunea de sud-vest a orașului Gironde, unde se află Bordeaux, a fost „extrem de intens și imprevizibil... generând propriile vânturi și avansând spre zona metropolitană Bordeaux”, a declarat el, pe X.

Între timp, meteorologii francezi spun că un alt val de căldură ar putea lovi țara începând de marți, temperaturile ajungând la 40°C în unele părți ale țării.

Cel puțin 240 de case au fost distruse în zonele înconjurătoare, multe dintre ele în satul Le Porge. Primarul orașului Bordeaux a declarat însă că nu există planuri de evacuare a zonei urbane a orașului, unde locuiesc 850.000 de oameni și care adăpostește în prezent mii de persoane evacuate din zonele apropiate.

Deși incendiul se afla la 15 kilometri de suburbiile orașului Bordeaux, acesta „se află în mare parte spre sud. Nu avansează spre partea de vest”, a declarat primarul, Thomas Cazenave, adăugând că oficialii locali rămân vigilenți.

Principala autostradă spre sudul orașului Bordeaux și serviciile feroviare au fost întrerupte. Aproximativ 2.500 de pompieri, 1.500 de militari și aproximativ 1.200 de polițiști au fost detașați în regiunea Gironde.

Pompierii români desfășoară noi misiuni în Franța. Intervin la incendiile din departamentul Var

Modulul naţional specializat de stingere a incendiilor de pădure continuă misiunile de protecţie în departamentul Var, Franţa, pentru identificarea şi stingerea focarelor active, pompierii români împiedicând extinderea unui incendiu în apropierea localităţii Brignoles.

"Autospecialele de stingere au fost dispuse pe aliniamentul de apărare stabilit, iar autocisterna de mare capacitate, cu un volum de 30.000 de litri, a fost amplasată la aproximativ un kilometru de dispozitivul de intervenţie, într-o poziţie care a permis alimentarea rapidă cu apă a autospecialelor, în funcţie de necesităţile operative", informează Biroul de presă al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Miercuri, modulul naţional specializat de stingere a incendiilor de pădure a fost dislocat în apropierea localităţii Brignoles, în departamentul Var, pentru executarea unei misiuni de protecţie a unui ansamblu de locuinţe ameninţat de incendiul de pădure aflat în evoluţie.

Incendiul de pădure continuă să se manifeste în apropierea localităţii Brignoles, iar evoluţia acestuia este monitorizată permanent de autorităţile franceze. Modulul românesc acţionează integrat în dispozitivul operativ coordonat de acestea, îndeplinindu-şi misiunile în sectorul de responsabilitate repartizat.

"La acest moment, întregul personal şi tehnica de intervenţie sunt complet operaţionale, fiind pregătite să acţioneze în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi de solicitările autorităţilor franceze", conform Agerpres.

România a prelungit cu încă două săptămâni misiunea contingentului de pompieri din Franţa în baza unei decizii luată luni de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU).

Potrivit unui comunicat al Guvernului, ca urmare a solicitării formulate de autorităţile franceze prin activarea Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene, CNSU a aprobat, în şedinţa de luni, prelungirea cu încă două săptămâni a participării României la misiunea de sprijin pentru stingerea incendiilor de vegetaţie şi fond forestier din Franţa.

"Sub coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), misiunea va continua prin înlocuirea contingentului aflat în prezent în Franţa cu un nou contingent de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), care va prelua responsabilităţile operaţionale în zonele afectate de incendii. Decizia reflectă solidaritatea României cu partenerii europeni şi angajamentul de a contribui la gestionarea situaţiilor de urgenţă în cadrul Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene", se arată în comunicat.

Pompierii români vor continua să acţioneze alături de echipele internaţionale pentru limitarea efectelor incendiilor de vegetaţie şi protejarea comunităţilor aflate în zonele de risc, precizează sursa citată, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Incendiu de proporții. Ard 20 de hectare lângă Buzău/ RO-ALERT pentru populație

