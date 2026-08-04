Volodimir  Zelenski a revocat-o pe ambasadoarea Ucrainei în SUA

Olga Stefanișina. Foto: Facebook

Volodimir Zelenski a revocat-o, luni, din funcție pe ambasadoarea sa în Statele Unite, Olha Stefanișina, o decizie așteptată încă de la remanierea guvernamentală din luna iulie.

Revocare survine în contextul în care Kievul insistă pe lângă Washington pentru obținerea unor noi rachete Patriot, necesare pentru a contracara atacurile rusești, au consemnat AFP și Reuters.

'Revocarea Olhăi Stefanișina din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Ucrainei în Statele Unite', se arată într-un decret publicat pe site-ul președinției ucrainene.

Săptămâna trecută, ambasadoarea a confirmat într-o întâlnire cu jurnaliști știrile din presa ucraineană conform cărora și-a oferit demisia, la numai un an de la numirea în postul din SUA, și că este gata să revină la Kiev pentru a se apăra de acuzații de corupție legate de unele declarații de avere.

Olha Stefanișina: O decizie personală

Într-o postare pe Facebook, ea descrie măsura drept o 'decizie personală, motivată de circumstanțe personale' și publică scrisoarea prin care solicită eliberarea din funcție.

Ambasadoarea își exprimă totodată mândria de a fi contribuit la 'sporirea livrărilor de armament din SUA și de a fi menținut acest sprijin exact când climatul politic de la Washington evolua în defavoarea' Ucrainei.

Rolul de ambasador în Statele Unite este crucial pentru Ucraina, care se bazează pe livrările de armament american și pe schimbul de informații de intelligence pentru a purta războiul împotriva Rusiei.

Într-o întâlnire luni la Kiev cu ambasadori ucraineni, Zelenski le-a trasat diplomaților din țara sa sarcina de a organiza obținerea de sprijin tehnic și a armamentului necesar din partea partenerilor străini pentru o nouă iarnă de război. 'Fiecare ambasador trebuie să obțină armament pentru Ucraina', a spus el, potrivit dpa.

Președintele ucrainean, care a inițiat în iulie o remaniere guvernamentală controversată, nu a anunțat încă cine îi va lua locul Olhăi Stefanișina în funcția de ambasador în SUA, precizează Agerpres.

Volodimir Zelenski a numit-o în postul de ambasador în SUA pe Olga Ştefanişina, fost vicepremier şi fost ministru al Justiţiei, în urmă cu un an.