foto Agerpres/ Summit NATO Ankara

România găzduieşte cea mai mare reuniune anuală a rezerviştilor militari din statele NATO şi partenere.

Cea mai mare reuniune anuală a rezerviştilor militari din statele membre NATO şi partenere - Congresul întrunit al Confederaţiei Interaliate a Ofiţerilor în Rezervă (CIOR), Confederaţiei Interaliate a Ofiţerilor Medici Militari în Rezervă (CIOMR) şi Confederaţiei Interaliate a Subofiţerilor în Rezervă (CISOR) - se desfăşoară, până pe 8 august, la Bucureşti, sub înaltul patronaj al preşedintelui României.

Ceremonia oficială de deschidere a manifestării este programată pentru luni.

Potrivit unui comunicat al MApN, evenimentul, la care participă peste 500 de militari în rezervă, din 29 de state, este organizat de Asociaţia Ofiţerilor în Rezervă din România şi Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere "Alexandru Ioan Cuza", în parteneriat cu Ministerul Apărării Naţionale.

În cadrul reuniunii, pe lângă discuţiile de specialitate, vor mai avea loc ateliere de lucru pentru tineri ofiţeri în rezervă - specialităţi generale şi pentru medicii militari, precum şi un exerciţiu tip civil-militari - CIMEX-26.

De asemenea, se vor organiza un simpozion pe teme de securitate regională şi globală, cu tema "Winning the war of narratives", şi o complexă competiţie sportivă aplicativ-militară, MILCOMP 2026.

Organizarea acestui tip de reuniune în România reprezintă, în egală măsură, o recunoaştere a rolului ţării noastre în ansamblul general al apărării colective, precum şi a preocupării asociaţiilor organizatoare. În acelaşi timp, ansamblul de activităţi pune România într-o poziţie favorabilă pe harta preocupărilor europene privind consolidarea forţelor de rezervă, a rolului şi locului acestora într-un domeniu revenit cu acuitate în atenţia decidenţilor politici şi militari naţionali şi de pe ambele maluri ale Atlanticului, în condiţiile agresiunii Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi a deteriorării mediului de securitate global, arată comunicatul citat.

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CIOR - Confederaţia Interaliată a Ofiţerilor în Rezervă, înfiinţată în 1948 de asociaţiile de ofiţeri în rezervă din Belgia, Franţa şi Ţările de Jos, este cea mai mare organizaţie de rezervişti militari din lume, reprezentând interesele a peste 1,3 milioane de rezervişti din 34 de naţiuni membre şi partenere NATO. CIOR funcţionează ca organizaţie-umbrelă, afiliată NATO, non-politică şi non-profit, oferind consultanţă Comitetului Militar al NATO pe teme legate de forţele de rezervă şi sprijinind dezvoltarea profesională a ofiţerilor în rezervă.

CIOMR - Confederaţia Interaliată a Ofiţerilor Medici în Rezervă, înfiinţată tot în anul 1948, reuneşte personalul medical din rezervele militare ale statelor membre NATO şi colaborează cu Comitetul Şefilor Serviciilor Medicale NATO (COMEDS), iar CISOR - Confederaţia Interaliată a Subofiţerilor în Rezervă este organizaţia-parteneră dedicată subofiţerilor în rezervă, cu preşedinţie rotativă bianuală între naţiunile membre.