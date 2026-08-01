Horoscop 3-9 august 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Pe 6 august, Venus își va începe tranzitul prin semnul Balanței, unul în care se simte foarte bine. Urmează o perioadă favorabilă pentru relații și colaborări, în care vom căuta echilibrul, armonia și frumuseța în tot ce ne înconjoară. Tranzitul lui Venus în Balanță din 2026 este unul mai special deoarece va avea parte și de o retrogradare.

Soarele din Leu va face un trigon cu Saturn retrograd din Berbec. Un aspect care ne va ajuta să ne păstrăm cumpătul, să fim răbdători și mai pragmatici.

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Iar, pe 9 august, Mercur va intra în Leu, deci vom scăpa de efectele retrogradării.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 2 august, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.