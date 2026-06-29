Jupiter în Leu. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni pentru fiecare zodie - VIDEO

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Pe 30 iunie, Jupiter își va începe tranzitul în semnul Leului.

Unul dintre cele mai importante tranzite din astrologia previzională este cel al lui Jupiter. Acesta petrece aproximativ un an în fiecare semn zodiacal și este recunoscut precum Marele Benefic. De ce? Se ocupă cu oferirea șanselor sau a abundenței.

Pe 30 iunie 2026, Jupiter intră în Leu, unde rămâne până pe 26 iulie 2027. Și da, poate aduce oportunități, evoluție, progres, entuziam. Însă, în același timp, poate predispune la excese și la un nivel crescut de vanitate. Adică, poate amplifica și ce este bun și ce este rău.

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Astrologul Daniela Simulescu ne va oferi previziunile și recomandările pentru fiecare semn zodiacal, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată luni, 29 iunie, începând cu ora 19.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.