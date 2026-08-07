Cântecul Supernaturală, subiectul săptămânii la „De Ce Citim” / VIDEO

Artistul și compozitorul Andrei Neagu este invitatul ediției de săptămâna aceasta a emisiunii „De Ce Citim”.

Sâmbătă, 8 august 2026, de la ora 17:00, scriitorul Flaviu George Predescu îl va avea ca invitat pe artistul și compozitorul Andrei Neagu. Aceștia vor prezenta cântecul Supernaturală, lansat recent de Andrei Neagu.

Andrei Neagu este compozitor, producător muzical, interpret vocal și chitarist, cu peste 15 ani de experiență în muzică. A început studiul chitarei la vârsta de 10 ani, iar la 17 ani a câștigat Marele Trofeu la primul festival de muzică ușoară la care a participat, obținând punctaj maxim din partea juriului. În 2013 a participat la Selecția Națională Eurovision ca backing vocalist al trupei Mosquito, iar în 2014 a concurat cu propria compoziție, "Missing Your Face". În 2015 a lansat primul videoclip din carieră, "The Way She Moves", urmat de single-urile "Camera Ta" (2018), "În Doi" (2019), "Prea Departe" (2019) și "Vrăjitoarea" (2020). În 2021 a lansat albumul de debut "VERSUS", un material conceptual alcătuit din 9 piese: Vrăjitoarea, În Doi, Prea Departe, Camera Ta, One Wish, Sinner, She, The Way She Moves și Missing Your Face. Cel mai recent single, "Supernaturală", continuă direcția sa artistică orientată către pop, soul și blues. În paralel cu proiectul solo, compune și produce muzică, face voice-over, dar și fotografie. De-a lungul carierei a susținut sute de concerte și evenimente live și colaborează cu artiști și producători, îmbinând activitatea de interpret cu cea de compozitor și producător muzical.

Flaviu George Predescu este scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, colaborator DC News din anul 2015, realizator al emisiunii „De Ce Citim”, redactor la „Luceafărul de dimineață” și redactor-șef adjunct la „De Spiritu et Anima”, revista Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

Emisiunea va fi transmisă în premieră de DC News și va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News și DC News TV (atât în cadrul acestui articol, cât și pe Facebook și YouTube). De asemenea, o puteți asculta duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!

Poți urmări întreaga emisiune pe: