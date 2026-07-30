DC Media Group va organiza în data de 31 IULIE 2026, începând cu ora 13.00, masa rotundă cu tema: Educația rutieră, disciplină obligatorie indiferent de vârstă.

Evenimentul se va desfășura în sistem hibrid, platourile DC Media Group și online, și va fi transmis LIVE pe platformele: DCNewsTV, DCNews și Parințișipitici.ro, pe paginile de Facebook ale celor trei platforme și pe YouTube DCNews.

CONTEXT

În cursul anului 2025, la nivel național, au fost înregistrate 3.950 de accidente, ce au avut ca urmări decesul a 1.293 de persoane și rănirea gravă a 3.125 de oameni, arată datele IGPR. Comparativ cu 2024, au fost înregistrate cu 285 mai puține accidente (-6,7%), cu 185 mai puține persoane decedate (-12,5%) și cu 122 mai puține persoane rănite grav (-3,7%).

Principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere grave, în anul 2025, au fost traversarea neregulamentară a pietonilor (16,1% din total), neadaptarea vitezei la condițiile de drum (15,3% din total) și neacordarea priorității vehiculelor (9,5% din total).

Astfel, se ridică o întrebare crucială: de ce nu este educaţia rutieră o disciplină obligatorie în şcoală?

România este în continuare pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte accidentele rutiere, iar Vision Zero, obiectivul anunţat de UE pentru 2050 şi prin care se propune reducerea numărului de accidente rutiere la zero pare departe.

În acest context, masa rotundă cu tema "Educația rutieră, disciplină obligatorie indiferent de vârstă" își propună să aducă în prim-plan soluţii pe termen scurt, mediu şi lung, astfel încât numărul accidentelor să scadă simţitor. Vor participa la discuţie decidenţi politici, reprezentanţi ai Poliţiei Române, ai Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, dar şi cei care încearcă să mişte lucrurile în direcţia corectă şi să aducă educaţia rutieră mai aproape.

Teme de dezbatere:

Responsabilitatea autorităților versus responsabilitatea șoferilor în reducerea accidentelor.

Omul, drumul şi maşina. Dacă mașinile sunt tot mai sigure, ce lipseşte la capitolul "drum" şi la capitolul "educaţie rutieră" pentru a reduce numărul accidentelor?

Educaţia rutieră, disciplină obligatorie în şcoli? Cum pot sprijini autoritățile locale campaniile în instituțiile de învățământ?

Vision Zero - Când va putea România să tindă spre zero decese în accidente rutiere?

Avem legislație, ce facem mai departe? E suficient cadrul legal sau e nevoie de conștientizarea şoferilor? Teama de sancţiuni, singura care reduce numărul accidentelor? Legea 20/2022 - când va avea norme de aplicare?

Interzicem, restricționăm drastic sau regândim spațiul urban? Cum gestionăm trotinetele electrice până când vom avea infrastructura necesară pentru ele?

Agenda dezbaterii

Moderator: Florin RĂVDAN, Jurnalist DCNEWS

13:00-13:50- PANEL I: Perspective instituționale asupra siguranței rutiere: legislație, prevenție și educație

Robert CAZANCIUC, Președinte Comisia pentru transporturi și infrastructură, Senatul României

Titi AUR, Fondator și instructor conducere defensivă, Academia Titi Aur

Dr. Raed ARAFAT, Secretar de stat, Șef al de Departamentului pentru Situații de Urgență(DSU), Ministerul Afacerilor Interne

Cms. șef de poliție Radu GÂTAN, Director adjunct Direcția Rutieră, IGPR

Nicoleta PAULIUC, Președinte Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Senatul României

Mircea DUMITRESCU, Vicepreședinte Consiliul Județean Teleorman

13:50-14:00: Break

14:00-15:30 - PANEL II: De la politici la practică: măsuri pentru creșterea siguranței rutiere

Cristian ANDREI, Director Direcția Siguranță Rutieră CNAIR

Emil GÂTEJ, Decan al Facultății de Poliție din cadrul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza’’ și Inspector Principal de Poliție

Alexandru CIUNCAN, Președinte Coaliția pentru Siguranță Rutieră (CSR)

Cdt. Răzvan PÂRVU, Poliția din Helsinbourg, Suedia

Cătălin Viorel NAN, Președinte al Federației Naționale a Părinților – Edupart

Col. (r) Costin TĂTUC, Specialist în siguranța rutieră

Cătălin CODESCU, Președinte AVAC

Luiza TUDOR, Coordonator și trainer ,,Ora de Educație Rutieră”, Asociația EDIT

Acesta este punctul de plecare într-o dezbatere reală cu cifrele pe masă. Conferința se va finaliza cu o rezoluție care va fi transmisă tuturor instituțiilor cheie.