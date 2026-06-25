Georgiana Teodorescu, europarlamentar ECR, la Interviurile DCNews

Europarlamentara Georgiana Teodorescu, membră ECR, este invitata de vineri la Interviurile DCNews.
Georgiana Teodorescu, europarlamentar din partea Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), este invitata de vineri, 26 iunie, a analistului politic Bogdan Chirieac, la Interviurile DCNews. Emisiunea este transmisă pe DCNews și Știri Diaspora, pe site-urile celor două publicații, precum și pe paginile de Facebook și conturile de Youtube, de la ora 12:00!
Printre subiectele de discuție se vor număra:
- Agricultura europeană: marile provocări, subvenții pentru fermieri, problema urșilor
- Conservatorism vs. progresism. Valori și provocări
- Situația lucrătorilor din Sănătate, în atenția UE
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Deputat european Georgiana Tedorescu, membru al Parlamentului European pentru Grupul ECR.
Această declarație politică se referă la activitatea sa în Parlamentul European. Mai multe informații: AICI.