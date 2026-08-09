Ambulanța atacată cu topoare în Cluj, pe motiv că "fură copii", după un clip viral pe Tik Tok

O ambulanță care transporta un pacient a fost atacată în județul Cluj de mai mulți indivizi convinși că este vorba despre "ambulanța care fură copii," ca urmare a unui clip care circulă pe Tik Tok.

O misiune medicală s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru un echipaj al Serviciului de Ambulanță din județul Cluj. Medicii au fost chemați să acorde îngrijiri unui pacient din Recea Cristur, însă intervenția s-a încheiat cu un atac violent asupra autosanitarei. Mai multe persoane au blocat drumul și au lovit ambulanța cu bâte și topoare, după ce ar fi crezut că echipajul face parte din așa-numita „ambulanță neagră” despre care circulă pe TikTok zvonuri potrivit cărora ar răpi copii, relatează publicația Dejeanul.

Șoferul autosanitarei a fost rănit la ochi după ce unul dintre agresori a aruncat cu o piatră în ambulanță și a spart geamul din dreptul conducătorului auto. Cioburile i-au provocat o plagă corneeană, iar bărbatul a ajuns de urgență la spital, unde a fost operat.

Incidentul a avut loc puțin după ora 21:00, în Recea Cristur. Echipajul Serviciului de Ambulanță a fost trimis în localitate, aflată la aproximativ 30 de kilometri de baza echipajului, pentru a acorda îngrijiri unui pacient care acuza o stare de rău.

La intrarea în localitate, membrii echipajului au oprit pentru a cere indicații. Medicii au întrebat un grup de localnici unde se află adresa la care trebuiau să ajungă. Situația a devenit însă tensionată. Oamenii au început să îi filmeze și să manifeste o atitudine ostilă.

Echipajul a ajuns la pacient, i-a acordat primele îngrijiri și l-a preluat pentru transportul la Spitalul din Dej. Problemele au apărut pe drumul către unitatea medicală.

Momentul atacului

La un moment dat, două mașini au oprit în fața autosanitarei și a blocat drumul. Din autoturism au coborât mai multe persoane care aveau asupra lor bâte și topoare. Agresorii au început să lovească ambulanța.

Șoferul a reușit să evite blocajul și să întoarcă autosanitara. În acel moment, unul dintre agresori a aruncat o piatră spre ambulanță. Proiectilul a spart geamul din dreptul șoferului, iar cioburile au ajuns în ochii acestuia.

Deși era rănit, ambulanțierul a continuat deplasarea către Cluj-Napoca. Membrii echipajului au apelat numărul de urgență 112 și au cerut ajutorul poliției, dar au decis să nu oprească autosanitara până la sosirea la spital, de teamă că ar putea exista și alte persoane care să îi aștepte pe traseu.

„Au trecut pe lângă noi două mașini, o dubă albă și o mașină mică neagră. Undeva la 30 de metri în fața noastră au oprit. S-au pus perpendicular pe axul drumului. Au blocat sensul drumului. Ambulanțierul s-a întrebat oare ce au de gând. S-au dat toți din mașină cu pari, cu topoare. Erau cel puțin 3-4 persoane. Doar prezența de spirit a ambulanțierului a făcut să nu existe victime, pentru că a reușit să întoarcă. Ei au ajuns lângă mașină și au început să lovească ambulanța. Am întors autospeciala, moment în care, pe partea ambulanțierului, cineva a aruncat cu o piatră. A spart geamul șoferului. Am apelat serviciul 112, am apelat colegii prin stație. Noi nu am mai oprit, am venit direct la UPU. Ne-a fost teamă că ne așteaptă alții. Din nefericire, mașina este vandalizată, nu cred că se mai poate folosi în curând. Colegul nostru ambulanțier a fost vătămat, este cu plagă corneeană. Să sperăm că nu își va pierde vederea. Am fost sunată apoi de colegii de la poliție și de la ei am aflat că pe TikTok circulă un clip cu o ambulanță de genul celei cu care lucrăm noi și despre care se spune că este ambulanța care răpește copiii”, a povestit medicul de pe ambulanță.