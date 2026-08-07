Un șofer de autobuz a doborât drona cu explozibil de la Leipzig. Catastrofa a fost evitată în ultimul moment

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Un șofer de autobuz a împiedicat o posibilă tragedie pe aeroportul german Leipzig, după ce a doborât o drona încărcată cu explozibil care a ajuns acolo.

Drona încărcată cu explozibil care ar fi putut provoca marţi seara o catastrofă pe aeroportul german Leipzig/Halle a fost doborâtă de un şofer de autobuz, a declarat vineri presei deputatul Detlef Seif din partidul conservator de guvernământ CDU, conform agenţiei Reuters.

Şoferul a observat drona zburând la înălţime foarte mică şi a lovit-o cu piciorul, a afirmat parlamentarul, care a apreciat intervenţia drept curajoasă, dar periculoasă. Drona s-a prăbuşit şi s-a oprit la sol.

Aeroportul vizat este un centru important pentru logistica NATO, fiind principala bază de operaţiuni pentru Soluţia Internaţională de Transporturi Aeriene Strategice (SALIS) gestionată de Alianţă, care foloseşte o flotă de aeronave Antonov. De asemenea, este un nod pentru transportul de mărfuri, fiind utilizat de mai multe companii din acest domeniu, inclusiv de DHL.

"Nu este un model de imitat. E destul să ne anunţaţi"

Procurorii au constatat că explozibilul din dronă era pentru profesionişti şi dispozitivul era prevăzut şi cu un detonator. Parchetul federal a deschis o anchetă pentru terorism.

Despre incident s-a aflat abia miercuri, iar relatarea lui Seif este cea mai detaliată de până acum.

Autorităţile nu au dezvăluit identitatea şoferului şi nu au precizat de unde venise drona şi cum a ajuns într-o zonă restricţionată a aeroportului. Armin Schuster, ministrul de interne al landului german Saxonia, unde este situat aeroportul Leipzig/Halle, a elogiat intervenţia, dar a avertizat că "nu este un model de imitat. E destul să ne anunţaţi".

Presa germană a afirmat că drona a fost găsită în apropierea mai multor avioane de marfă ucrainene Antonov An-124, unele din cele mai mari din lume, conform Agerpres.

Dronă cu explozibili, descoperită pe aeroportul din Leipzig, Germania. Incidentul, extrem de grav. Ministrul de Interne a revenit din vacanță, Rusia este suspectă

De aproximativ un an, dronele perturbă zborurile civile în Europa. Deși s-a suspectat posibilitatea unei provocări externe, nu au existat niciodată dovezi suficiente pentru a o susține, indiferent de țară. Inclusiv în România dronele au fost depistate pe sau în apropierea Aeroportului Otopeni. De această dată, vorbim despre o dronă cu explozibili descoperită pe un aeroport din Germania.

Un avion de marfă al companiei DHL a fost nevoit să anuleze aterizarea pe aeroportul din Leipzig, ciocnindu-se apoi de un obiect necunoscut în aer, în timp ce se îndepărta de aeroport. Ulterior, aeronava a aterizat în siguranță în altă parte.

O echipă antiteroristă a preluat ancheta. Anchetatorii au declarat că, în noaptea de marți spre miercuri, "o dronă care transporta un dispozitiv exploziv necunoscut a fost zărită de un angajat al aeroportului în zona de securitate a zonei de operaţiuni de marfă, lângă pista de sud".

Dacă se va dovedi vreun rol al Kremlinului, tensiunile cu Rusia ar ajunge la un alt nivel, notează The Guardian.

Ulterior, ”un al doilea obiect zburător neidentificat, suspectat a fi o dronă, s-a ciocnit cu un avion de marfă după ce acesta decolase din nou, în urma închiderii anterioare a pistei. Au fost constatate avarii minore la aeronavă după ce aceasta a aterizat la Hanovra" au mai precizat anchetatorii.

Aeroportul din estul Germaniei are un rol militar important, fiind un nod de transport pentru mărfuri militare, inclusiv pentru forțele germane și aliții NATO. În plus, funcționează ca bază pentru compania aeriană ucraineană Antonov Airlines.

Drona depistată este un quadrocopter echipat cu un dispozitiv exploziv. Aceast a fost găsită în apropierea unui avion de marfă ucrainean de tip Antonov.

Unele surse media scriau că explozivul ar fi fost fabricat din îngrășământ și benzină, în timp ce altele notau că dispozitivul conţinea tetranitrat de pentaeritritol (PETN).

Ministul german de Interne, Alexander Dobrindt, aflat în vacanță în Italia, se întoarce de urgență în țară pentru a se deplasa la Leipzig, unde are întâlniri cu autorităţile federale şi regionale.

Sunt luate în calcul mai multe scenarii, printre ele și o încercare a Rusiei de a lansa un atac asupra echipamentelor ucrainene aflate în Germania, citează news.ro. Moscova nu a făcut până acum niciun comentariu.

”Terorism de stat îndreptat împotriva Republicii Federale Germania”

”Dacă s-ar dovedi că în spatele acestei acţiuni se află un stat, aceasta ar constitui nu doar terorism, ci terorism de stat îndreptat împotriva Republicii Federale Germania şi a cetăţenilor săi”, a declarat Konstantin von Notz, purtătorul de cuvânt al Partidului Verde (opoziţie) pe probleme de supraveghere a serviciilor de informaţii, pentru Der Spiegel.

Mai multe aeronave, printre care un avion de pasageri provenind din Mallorca, au fost redirecţionate din cauza incidentului. Operaţiunile în partea de nord a aeroportului au fost reluate două ore mai târziu. Pista de sud, unde a fost găsită drona, a rămas închisă. Poliţia a folosit un robot de dezamorsare a bombelor pentru a examina obiectul.

Două drone, doborâte de acelaşi pilot, cu acelaşi avion F16. Cine testează capacitatea de reacţie a României?

Sâmbătă, 25 iulie, o a doua dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian românesc. Coincidenţa face ca aparatul neidentificat de zbor să fie doborât de acelaşi pilot care a intervenit cu o zi înainte, în judeţul Buzău, cu acelaşi avion F16.

Într-o intervenţie la Realitatea Plus, analistul politic Bogdan Chirieac transmite că există posibilitatea ca cineva să testeze capacitatea de reacţie a României.

"După ce s-a întâmplat cu drona de la Buzău, mă așteptam să fie interceptată deasupra Bucureștiului. Din nefericire, cineva testează capacitatea de reacție a României. În ce scop? Nu știu. Aici sunt armata, serviciile și diplomația, dar bine nu este. Nu este bine deloc”, a spus Bogdan Chirieac.

Întrebat de ce aceste drone nu sunt interceptate mai eficient, Bogdan Chirieac spune că astfel de incidente "Șubrezesc și mai mult situația economică a României, dar lucrul acesta se datorează lipsei de viziune a șefilor Armatei Române, care nu s-au adaptat rapid la noile realități de pe câmpul de luptă. În loc să cumpere drone și sisteme antidrone, au cumpărat tancuri”.

De ce cumpărăm armament scump, dar nu și soluții împotriva dronelor?

"Pur și simplu, cei care au hotărât achizițiile pentru Armata României sunt în secolul XX, nu în secolul XXI. Cu toții, civilii, vedem lucrul acesta, experții și analiștii îl văd și ei. Asta mă împiedică să înțeleg de ce armata cumpără echipamente cu care nu are ce face.

Cineva ar trebui să răspundă în Parlamentul României în legătură cu aceste achiziții. În acest moment, România nu are suficiente sisteme antidrone pentru a se apăra cât de cât împotriva valului de drone de tot felul. Văd că sunt și drone aeriene, și drone maritime. Drone terestre n-am văzut”, a mai spus Bogdan Chirieac.

„Trebuia cerut sprijinul NATO încă de când a căzut prima dronă la Galați, peste un bloc de locuințe. Iar după ce am scăpat, ca prin urechile acului, de dezastrul de la Constanța, în mod evident trebuia invocat Articolul 4 privind consultările. Trebuia făcut tot ceea ce era necesar pentru acest lucru. Nu știu de ce nu s-a făcut. Sau, dacă s-a făcut, s-o fi făcut, dar nu știm noi. S-o fi cerut în secret sprijinul. Aș vrea să fie așa, dar am sentimentul că nu s-a făcut nimic”, a completat acesta.

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