Netanyahu respinge planul lui Donald Trump pentru Gaza. Explicațiile premierului israelian

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Sursa foto: Agerpres

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul nu și-a dat acordul pentru planul susținut de Statele Unite privind viitorul Fâșiei Gaza, chiar dacă partea americană a transmis că retragerea armatei israeliene ar urma să aibă loc doar după dezarmarea completă a organizației Hamas.

Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, Benjamin Netanyahu a explicat că documentul transmis de reprezentanții americani nu corespunde poziției Israelului.

„Echipa preşedintelui american Donald Trump a considerat că poate obţine dezarmarea Hamas şi demilitarizarea Fâşiei Gaza. Analizăm această posibilitate. Ne-au trimis un proiect, pe care nu l-am acceptat: nu este planul nostru. Le-am transmis poziţia noastră”, spune premierul israelian.

Declarația arată că, în acest moment, autoritățile israeliene nu sunt dispuse să adopte varianta propusă de partea americană și insistă asupra propriilor condiții pentru etapa următoare a negocierilor.

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Întâlnirea cu reprezentanții Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump

Potrivit informațiilor prezentate de premierul israelian, luni a avut loc o întâlnire cu membrii Consiliului pentru Pace al președintelui Donald Trump, organism însărcinat cu implementarea celei de-a doua faze a planului destinat Fâșiei Gaza.

În cadrul discuțiilor, Netanyahu a primit asigurări că armata israeliană nu va fi obligată să părăsească pozițiile pe care le controlează în prezent în Fâșia Gaza până în momentul în care Hamas va fi dezarmată complet.

În prezent, armata israeliană controlează peste 60% din teritoriul Fâșiei Gaza, iar această prezență militară reprezintă unul dintre cele mai sensibile puncte ale negocierilor.

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Hamas spune că a acceptat acordul prezentat de Donald Trump

Cu doar câteva zile înainte, Hamas a anunțat că a acceptat acordul prezentat de Donald Trump. Conform versiunii făcute publice de Consiliul pentru Pace, documentul prevedea încetarea operațiunilor militare de ambele părți, dezarmarea organizației Hamas și retragerea etapizată a armatei israeliene din Fâșia Gaza.

Declarațiile făcute acum de Benjamin Netanyahu arată însă că Israelul nu consideră acel proiect forma finală a unui acord și că negocierile sunt încă deschise.

Poziția adoptată de premierul israelian apare într-un context politic complicat. Benjamin Netanyahu candidează pentru un nou mandat la alegerile programate în luna octombrie și se confruntă cu presiuni din partea partenerilor săi de extremă dreapta din coaliția de guvernare. Aceștia au criticat public acordul privind Fâșia Gaza și solicită convocarea unui vot în guvern pentru respingerea oficială a documentului.