Italia cere suspendarea acordului Schengen cu Spania. Ce a decis Spania

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Italia solicită suspendarea Spaniei din Spațiul Schengen din cauza afluxului de migranți marocani în enclava Ceuta.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a anunțat că imigrația clandestină din enclava Ceuta a Spaniei, reprezintă o amenințare pentru Europa și, din acest motiv, Italia ia în calcul să suspende acordul Schengen în relația cu Spania.

Giorgia Meloni a transmis această poziție joi seara, după ce, în ultimele zile, mii de migranți clandestini au intrat în regiunea Ceuta.

Iar Melilla, situată tot pe coasta nord-africană, cu o populație de 87.000 de locuitori, are statut autonom tot din 1995. Anterior, ca urmare a Decolonizării Africii, cele două orașe au rămas ultimele și singurele așezări de pe continentul african ce au rămas controlate de spanioli.

"Imaginile care sosesc din Ceuta sunt impresionante și demonstrează, încă o dată, că imigrația clandestină necontrolată reprezintă o amenințare concretă la adresa securității frontierelor europene. M-am consultat cu ministrul de Interne, Matteo Piantedosi. Italia nu va rămâne pasivă. Mobilizăm instituțiile competente și, la finalul acestor reuniuni, suntem pregătiți să intervenim cu măsuri extraordinare pentru a apăra frontierele și siguranța cetățenilor, precum suspendarea aplicării acordului Schengen în relația cu Spania", a precizat Giorgia Meloni.

Aceasta a mai subliniat care este poziția țării sale: "Nu vom face niciun pas înapoi în privința imigrației clandestine: apărarea frontierelor, combaterea traficanților de persoane și asigurarea unor repatrieri eficiente vor continua să reprezinte linia de conduită a acestui Guvern".

La rândul său, Antonio Tajani, ministrul de Externe italian a declarat că: „Sunt în favoarea închiderii spațiului Schengen cu Spania și am încredere deplină în acțiunile ministrului Piantedosi. Imigrația neregulamentară și necontrolată reprezintă o amenințare la adresa securității naționale. Imaginile care vin din Ceuta demonstrează cum decizia guvernului de la Madrid de a acorda cetățenia spaniolă și, prin urmare, europeană, la peste 500.000 de imigranți ilegali este profund eronată și încurajează traficul de persoane.”

Spania trimite trupe în Ceuta

Spania a decis tgrimiterea de trupe pentru întărirea securităţii în enclava sa nord-africană Ceuta, după ce mii de migranţi au înotat joi din Maroc către acest teritoriu, informează BBC. Presa spaniolă estimează că între 2.000 şi 3.000 de persoane au intrat joi în Ceuta, însă Garda Civilă nu a confirmat oficial aceste cifre.

Ceuta, situată pe coasta Africii de Nord, are statut de oraș autonom din 1995. Populația sa este de 83.000 de locuitori.

Situată pe coasta de nord a Marocului, Ceuta este despărţită de Spania continentală de Strâmtoarea Gibraltar şi reprezintă de mult timp unul dintre principalele puncte de acces spre Europa pentru migranţi.