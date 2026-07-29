Incendiile fac ravagii în Franța: Pompierii români, în prima linie. Lt. col. Opriș Florin: Cum arată situația din teren

Sursa foto: Agerpres/ Rol ilustrativ

Pompierii români participă la intervențiile pentru stingerea incendiilor de vegetație și de fond forestier din Franța.

Recent, România a prelungit cu încă două săptămâni misiunea de sprijin în Franța, la solicitarea autorităților franceze, prin activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, în contextul în care incendiile continuă să afecteze grav sudul țării.

De la începutul anului, flăcările au mistuit aproape 98.000 de hectare și au determinat evacuarea a aproape 200.000 de persoane, iar președintele Emmanuel Macron a mulțumit public României pentru sprijinul acordat.

DC News a discutat cu lt. col. Opriș Florin, aflat în Franța în cadrul misiunii de sprijin pentru stingerea incendiilor de vegetație. Întrebat care este situația din teren în acest moment, el a declarat că riscul de incendii rămâne ridicat din cauza temperaturilor ridicate, a vegetației uscate și a condițiilor meteo favorabile propagării focului.

„Situația rămâne una în dinamică. Modulul român acționează în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă. În prezent, suntem dislocați în departamentul 83 Var, în zona incendiului Ponteves, mai precis. Riscul de incendii este în continuare destul de ridicat din cauza temperaturilor mari, vegetației foarte uscate și condițiilor meteorologice favorabile propagării incendiilor.

Autoritățile franceze mențin un dispozitiv important de intervenție, iar noi acționăm în acest dispozitiv integrat. În fiecare zi avem un sector de responsabilitate repartizat și acționăm sub coordonarea autorităților franceze”, a spus lt. col. Opriș Florin.

VEZI ȘI: "Dom de căldură" uriaș, format de fenomenul Omega, peste Europa. Cum va fi afectată România

Cum decurge cooperarea cu autoritățile franceze

Potrivit locotenentului, colaborarea cu autoritățile franceze este foarte bună, echipa trimisă de România este integrată zilnic în dispozitivul de intervenție și acționează sub coordonarea acestora.

„Avem o cooperare excelentă. Sub egida Mecanismului European de Protecție Civilă, coordonarea o asigură țara gazdă, deci suntem coordonați de autoritățile franceze și în fiecare zi suntem integrați în dispozitivul lor de intervenție”, a spus lt. col. Opriș Florin.

VEZI ȘI: Ce sunt „norii de foc”, fenomenul extrem de periculos provocat de incendiile din Franța și Spania. NASA le spune „dragonii care scuipă foc”

Incendiile de amploare pot crea un microclimat diferit

Experții avertizează că incendiile de vegetație de mari dimensiuni pot genera un fenomen rar și extrem de periculos: norii pyrocumulonimbus, cunoscuți și ca norii de foc. Aceștia se formează atunci când incendiile își creează propriul sistem meteorologic, favorizat de temperaturile extreme, secetă și vânt puternic, ceea ce poate amplifica și mai mult propagarea flăcărilor.

Întrebat dacă în Franța se poate vorbi despre apariția norilor de foc, lt. col. Opriș Florin a precizat că nu are competența de a confirma existența unui astfel de fenomen.

„Nu am competență de a confirma existența unei astfel de situații. Normal, în literatura de specialitate, acestea sunt fenomene complexe, studiate și monitorizate de specialiști.

În cazul incendiilor de vegetație de foarte mare amploare există posibilitatea formării unui microclimat diferit, dar nu pot confirma și nu am competența de a confirma existența unei situații de genul ăsta”, a spus lt. col. Opriș Florin în exclusivitate pentru DC News.

VEZI ȘI: Pirocumulonimbus fără predecent în Franța: Norul produs de incendiu își creează propria vreme. Este aproape imposibil de stins

România prelungește misiunea pompierilor trimiși în Franța

România prelungeşte cu încă două săptămâni misiunea contingentului de pompieri din Franţa în baza unei decizii luată luni de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU).

Potrivit unui comunicat al Guvernului, ca urmare a solicitării formulate de autorităţile franceze prin activarea Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene, CNSU a aprobat, în şedinţa de luni, prelungirea cu încă două săptămâni a participării României la misiunea de sprijin pentru stingerea incendiilor de vegetaţie şi fond forestier din Franţa.

"Sub coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), misiunea va continua prin înlocuirea contingentului aflat în prezent în Franţa cu un nou contingent de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), care va prelua responsabilităţile operaţionale în zonele afectate de incendii. Decizia reflectă solidaritatea României cu partenerii europeni şi angajamentul de a contribui la gestionarea situaţiilor de urgenţă în cadrul Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene", se arată în comunicat.

Pompierii români vor continua să acţioneze alături de echipele internaţionale pentru limitarea efectelor incendiilor de vegetaţie şi protejarea comunităţilor aflate în zonele de risc, precizează sursa citată, conform Agerpres.

Incendiile fac ravagii în Franţa. Macron i-a mulţumit României pentru ajutor

Incendiile care fac ravagii în Franţa au pârjolit aproape 98.000 de hectare de la începutul anului şi au provocat evacuarea a 197.000 de persoane în sud-vestul ţării, a anunţat sâmbătă ministrul de Interne, Laurent Nunez, menţionând un record istoric al suprafeţelor afectate, informează AFP.

Pe teritoriul naţional, există în continuare mai multe incendii care nu sunt aduse sub control. Emmanuel Macron, preşedintele Franţei, a mulţumit în limba română ţării noastre pentru ajutorul trimis în lupta cu incendiile de vegetaţie. "Mulţumesc, România", a scris Emmanuel Macron pe contul său de X.