Corneliu Ștefan: Investiție de peste 9,2 milioane lei pentru modernizarea sediului Serviciului Județean de Ambulanță Dâmbovița

Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Printr-o investiție de peste 9,2 milioane de lei, sediul Serviciului Județean de Ambulanță Dâmbovița va fi modernizat și eficientizat energetic, a afirmat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean.

"Există oameni care nu întreabă ce oră este, dacă este zi sau noapte ori dacă este sărbătoare. Când cineva are nevoie de ajutor, ei pornesc la drum fără ezitare.

De Ziua Națională a Ambulanței din România, gândurile noastre se îndreaptă cu recunoștință către cei care sunt, zi de zi, în prima linie a luptei pentru viață", a precizat liderul PSD Dâmbovița.

"Iar respectul pentru munca lor înseamnă și investiții care să le ofere condiții mai bune pentru a-și îndeplini misiunea.

Astfel, printr-un proiect al Consiliului Județean Dâmbovița, în valoare de 9.200.000 de lei, modernizăm și eficientizăm energetic sediul Serviciului Județean de Ambulanță Dâmbovița. Investiția va asigura un spațiu modern, sigur și eficient, adaptat unei activități desfășurate permanent în slujba sănătății și a vieții.

De asemenea, în perioada următoare vor începe lucrările și la Serviciul Public de Ambulanță Moreni, tot printr-un proiect al administrației județene, în valoare de 2.200.000 de lei, destinat reabilitării energetice a clădirii.

Aceste investiții vor contribui la reducerea costurilor de funcționare, la creșterea eficienței energetice și, mai ales, la îmbunătățirea condițiilor în care echipajele de ambulanță își desfășoară activitatea, în beneficiul nostru, al tuturor.

Vă mulțumim pentru fiecare intervenție, pentru curajul și grija cu care sunteți, în fiecare zi, alături de dâmbovițeni!

La mulți ani tuturor profesioniștilor din Serviciul de Ambulanță!", a declarat Corneliu Ștefan.