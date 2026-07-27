MApN anunță ținte aeriene la granița cu Ucraina. A fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea / FOTO: DC News

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemul de supraveghere radar a detectat luni, 27 iulie, în jurul orei 16:00, un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale dintre România și Ucraina.

În urma detectării acestora, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a dispus măsurile de alertare a populației din județul Tulcea prin transmiterea unui mesaj RO Alert.

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Potrivit Ministerului Apărării Naționale, alerta a încetat la ora 16:46.

„Ținte aeriene la frontiera fluvială cu Ucraina.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat luni, 27 iulie, în jurul orei 16:00, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis mesaj RO-Alert.

Alerta a incetat la ora 16.46.

Vă rugăm să vă informați DOAR din surse oficiale!”, a transmis Ministerul Apărării Naționale pe pagina oficială de Facebook.