Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Social MApN anunță ținte aeriene la granița cu Ucraina. A fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea

MApN anunță ținte aeriene la granița cu Ucraina. A fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea

Loredana Iriciuc Autor: Loredana Iriciuc
Data publicării: 27 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
Atac cu drone rusești aproape de România. Elicopter IAR 330 Puma, ridicat de urgență, RO ALERT în Tulcea
MApN anunță ținte aeriene la granița cu Ucraina. A fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea / FOTO: DC News

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemul de supraveghere radar a detectat luni, 27 iulie, în jurul orei 16:00, un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale dintre România și Ucraina.

În urma detectării acestora, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a dispus măsurile de alertare a populației din județul Tulcea prin transmiterea unui mesaj RO Alert.

CITEȘTE ȘI: O nouă dronă în spațiul aerian al României. UPDATE: Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE / Un diplomat rus, declarat indezirabil - FOTO

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, alerta a încetat la ora 16:46.

„Ținte aeriene la frontiera fluvială cu Ucraina.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat luni, 27 iulie, în jurul orei 16:00, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis mesaj RO-Alert.

Alerta a incetat la ora 16.46.

Vă rugăm să vă informați DOAR din surse oficiale!”, a transmis Ministerul Apărării Naționale pe pagina oficială de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

mapn
ro alert
tulcea
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Social
Citește mai multe din Social
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close