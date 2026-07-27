Tânăra pentru care s-a dat RO-Alert în weekend, în București, sfârșit tragic

A fost găsită tânăra de 22 de ani, din București, pentru care s-a dat RO-Alert în weekend.

Pentru tânăra de 22 de ani, din București, autoritățile române au emis un mesaj RO-ALERT în weekend. Dispăruse vineri. Ultimul care a văzut-o a fost tatăl ei, care a lăsat-o la o clinică din Sectorul 6, pentru a-și face analizele în vederea obținerii permisului auto. De atunci, a fost de negăsit. Tânăra suferea de depresie și urma un tratament, dar și terapie.

Astăzi, a fost găsită moartă. Identitatea acesteia a fost confirmată în urma procedurilor medico-legale.

Imediat după primirea sesizării, vineri, în jurul orei 22:00, au fost efectuate cercetări criminalistice, audieri ale membrilor familiei, verificări în unități medicale și în bazele de date, fiind analizate și imaginile surprinse de camerele de supraveghere. De asemenea, au fost verificate zonele pe care aceasta le frecventa.

În urma informațiilor obținute, care indicau existența unei stări de vulnerabilitate, autoritățile au decis emiterea unui mesaj RO-ALERT pentru a solicita sprijinul populației în găsirea tinerei, conform Poliției.

Polițiștii au ajuns la concluzia că persoana căutată ar putea fi victima unui eveniment feroviar produs în aceeași zi, 24 iulie, în jurul orei 12:00, în județul Ilfov, în urma căruia o femeie și-a pierdut viața.

”În continuarea verificărilor, au fost coroborate informațiile privind traseul urmat de persoana dispărută, imaginile de supraveghere și elementele referitoare la semnalmente și vestimentație, rezultând indicii că ar putea fi vorba despre aceeași persoană”, a transmis Poliția Capitalei.

În cursul zilei de luni, procedurile medico-legale efectuate de Serviciul de Medicină Legală Ilfov au confirmat identitatea victimei.









