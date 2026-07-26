Probleme cu un lot de vaccin antirabic livrat în România. Aproape 18.600 de doze noi vin din Franța

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Clarificări ANMDMR privind vaccinul antirabic VERORAB.

Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) informează că lotul de vaccin antirabic VERORAB livrat către România săptămâna trecută a înregistrat o neconformitate de calitate, cauzată de nerespectarea regimului termic în timpul transportului, motiv pentru care a fost plasat în carantină de către producător.

A fost demarată o investigaţie, întreaga cantitate urmând cel mai probabil să fie distrusă.

Pentru a asigura continuitatea tratamentelor, ANMDMR a aprobat în regim de urgenţă vineri, 24 iulie - în aceeaşi zi cu primirea solicitării din partea producătorului, documentele necesare pentru importul rapid al unui lot de înlocuire.

Producătorul Sanofi a confirmat că aproximativ 18.600 de doze de vaccin VERORAB vor sosi din Franţa în cursul săptămânii viitoare, cantitate suficientă pentru a acoperi pe deplin necesarul spitalelor din întreaga ţară până la o nouă livrare.

Până la sosirea dozelor de vaccin, spitalele pot să redistribuire cantităţile disponibile între ele, în caz de nevoie.