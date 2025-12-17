€ 5.0923
Stiri

DCNews Stiri Fundația Tinmar — „Educație pentru viitor”: 413 burse pentru elevii din Sectorul 3, București
Data publicării: 17:25 17 Dec 2025

Fundația Tinmar — „Educație pentru viitor”: 413 burse pentru elevii din Sectorul 3, București
Autor: Dana Mihai

WhatsApp Image 2025-12-17 at 17.14.45 (1)
 

Fundația Tinmar consolidează angajamentul său pe termen lung față de educație, prin acordarea a 413 burse elevilor din Sectorul 3 al Capitalei, în cadrul programului strategic „Educație pentru viitor”.

Fiecare bursier primește o bursă în valoare de 2.000 de lei, oferită sub formă de tichete educaționale furnizate printr-un partener autorizat. În completarea sprijinului financiar, elevii beneficiază de acces în platforma digitală „Educație pentru viitor”, unde pot urma cursuri extracurriculare moderne, adaptate nevoilor generației actuale.

Fundația Tinmar — „Educație pentru viitor”: 413 burse pentru elevii din Sectorul 3, București

Programul urmărește să stimuleze performanța, să dezvolte competențe relevante pentru viitor și să reducă diferențele de acces la resurse educaționale. Fundația Tinmar își propune să creeze premisele unei dezvoltări durabile pentru comunitățile locale, prin investiții consistente în educație, considerată un pilon definitoriu al progresului social.

„Pentru Fundația Tinmar, educația este cel mai solid și mai responsabil tip de investiție. Prin cele 413 burse acordate în Sectorul 3, reconfirmăm angajamentul nostru de a susține elevii care demonstrează determinare, potențial și dorința de a evolua. Credem cu tărie că fiecare copil merită șansa de a-și construi viitorul pe o bază solidă, indiferent de contextul socio-economic. ‘Educație pentru viitor’ este mai mult decât un proiect – este o promisiune pe care o ducem mai departe, cu consecvență și respect față de comunitate.” — Ovidiu Filip, Vicepreședinte, Fundația Tinmar

Fundația Tinmar — „Educație pentru viitor”: 413 burse pentru elevii din Sectorul 3, București

Un program cu impact național

„Educație pentru viitor” și-a extins deja aria în mai multe sectoare ale municipilui Bucuresti precum si in mai multe județe din țară, oferind sprijin concret pentru mii de elevi. Programul integrează atât componenta materială, cât și pe cea digitală, urmărind să creeze oportunități tangibile și acces egale la resurse esențiale.

Prin continuarea acestui efort în Sectorul 3, Fundația Tinmar își reiterează rolul activ în construirea unui ecosistem educațional modern, incluziv și orientat spre performanță.

Fundația Tinmar — „Educație pentru viitor”: 413 burse pentru elevii din Sectorul 3, București

Extinderea programului în județele Bihor și Iași

În urma implementării cu succes a programului în București și în alte județe din țară, Fundația Tinmar anunță continuarea inițiativei „Educație pentru viitor” în județul Bihor și județul Iași. Noile etape ale programului vor viza sprijinirea elevilor din comunități diverse, prin acordarea de burse educaționale și acces la resurse digitale moderne.

Obiectivul fundației este de a extinde impactul proiectului la nivel național, prin susținerea a cât mai multor elevi care au nevoie de sprijin pentru a-și continua parcursul educațional în condiții optime.

Fundația Tinmar
