DCNews Stiri Șofer de camion, înjunghiat de un coleg de breaslă pentru că n-ar fi respectat rândul
Data publicării: 08:46 17 Dec 2025

Șofer de camion, înjunghiat de un coleg de breaslă pentru că n-ar fi respectat rândul
Autor: Iulia Horovei

camion sofer injunghiat Un șofer de camion și-a înjunghiat un coleg de breaslă în Portul Constanța. Sursa foto: Agerpres
 

Cearta între doi șoferi aflați în Portul Constanța a degenerat, marți seară, unul dintre ei fiind rănit prin înjunghiere.

Șoferii a două autocamioane s-au luat la ceartă, marţi seară, în Portul Constanţa, cu privire la prioritatea avută la rampa de descărcare a mijloacelor de transport.

Conflictul a degenerat rapid, unul dintre ei rănindu-l prin înjunghiere pe celălalt, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean.

Conflict izbucnit din cauza rândului la descărcare

Potrivit sursei citate, marţi în jurul orei 21:35, lucrătorii Poliţiei municipiului Constanţa - Secţia de Poliţie Port au fost sesizaţi, printr-un apel la numărul de urgenţe 112, cu privire la producerea unei agresiuni între doi conducători de camioane.

„Din primele cercetări a reieşit faptul că, pe fondul unui conflict privind prioritatea la descărcarea camionului, un bărbat de 38 de ani ar fi agresat, cu un obiect înţepător, un alt bărbat, de 29 de ani”, se arată într-un comunicat transmis de IPJ Constanţa.

Victima a fost transportată la spital.

Cercetările poliţiştilor în acest caz sunt în derulare, fiind deschis un dosar penal, potrivit Agerpres.

Citește și: Patru români, condamnați pentru abuz sexual asupra minorilor în Anglia, alături de un albanez

