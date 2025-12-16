Hotărâre finală: Ce s-a întâmplat cu românul care a înjunghiat de opt ori o fetiță în Leicester Square

Românul Ioan Pintaru, în vârstă de 33 de ani, a apucat-o pe fetiță și a înjunghiat-o de opt ori în zona capului, a gâtului și a pieptului cu un cuțit mare de bucătărie. Minora tocmai ieșea din magazinul Lego împreună cu mama sa în Leicester Square, în jurul orei 11:30, în data de 12 august anul trecut, conform Daily Mail.

Fetița australiană, al cărei nume nu poate fi dezvăluit din motive legale, se afla în vacanță în Londra împreună cu mama sa. Tânăra a declarat poliției că a crezut că va muri după atacul românului.

Ioan Pintaru a mai fost internat anterior într-un spital de psihiatrie din România, dar a reușit să scape. În momentul atacului acesta a prins-o pe fetiță de cap și a început să o înjunghie repetat cu toată forța pe care o avea, a spus mama ei. Femeia a mai declarat poliției că avea o „expresie absentă”.

Mărturia cutremurătoare a mamei: „Am crezut că va muri”

Fetița a fost salvată doar după ce un agent de pază din apropiere l-a prins și l-a dezarmat pe agresor. El a reușit să-i prindă mâna cu care ținea cuțitul și l-a făcut pe Ioan Pintaru să arunce arma, pe care paznicul de securitate a lovit-o apoi cu piciorul.

Procurorul Heidi Stonecliffe KC a declarat: „După ce a fost eliberată din strânsoarea inculpatului, [fata] a căzut la pământ cu fața plină de sânge”.

Alți doi bărbați s-au alăturat și au reușit să-l imobilizeze pe Pintaru la pământ înainte ca poliția să sosească câteva minute mai târziu și să-l aresteze. Asistentele medicale care treceau pe acolo au venit și ele să ajute și au oprit sângerarea.

Românul are un copil de patru ani în Manchester, dar stătea pe străzi la momentul atacului. Acesta a fost declarat vinovat în octombrie de vătămare corporală gravă cu intenție și deținere de cuțit. Însă, pe 16 decembrie a fost condamnat la Old Bailey la internare în spital în temeiul articolului 37 din Legea privind sănătatea mintală și la un ordin de restricție în temeiul articolului 41, ceea ce înseamnă că poate fi reținut pe termen nelimitat.

Verdictul instanței: internare pe termen nelimitat

Pintaru a fost inițial acuzat de tentativă de omor, dar procuratura a decis că, având în vedere starea de psihoză în care se afla la momentul comiterii infracțiunii, nu se poate dovedi că a avut intenția de a ucide, a declarat instanța.

Minora s-a recuperat în mare parte din rănile suferite, dar cicatricile rămase îi vor aminti întotdeauna acest incident traumatizant.

Una dintre răni a fost la câțiva centimetri de ochi, două cicatrici pe obraz, două răni la gât și două la umăr și piept, aproape de o arteră și de trahee.

Pintaru s-a supărat în timpul interogatoriului poliției când ofițerii i-au spus că îi vor arăta fotografii cu rănile pe care le-a provocat fetei. Românul și-ar fi pus capul în mâini, a plâns și a refuzat să vadă imaginile de pe camerele de supraveghere ale atacului.

După atac, Pintaru i-a spus unui psihiatru că nu a vrut să comită infracțiunea, dar credea că era urmărit și că singura modalitate de a se salva era să fie trimis la închisoare, a spus procurorul.

El încetase să-și mai ia medicamentele în momentul atacului, deoarece „avea o înțelegere limitată a stării sale”, a spus doamna Stonecliffe.

Românul lucra în Marea Britanie ca șofer de camion, a aflat instanța.