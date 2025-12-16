€ 5.0920
DCNews Stiri O nouă etapă a Programului Rabla persoane fizice începe marți
Data publicării: 10:57 16 Dec 2025

O nouă etapă a Programului Rabla persoane fizice începe marți
Autor: Tiberiu Vasile

O nouă etapă a Programului Rabla persoane fizice începe marți O nouă etapă a Programului Rabla (2025). Foto: Pixabay
 

Programul Rabla 2025 se redeschide pentru persoanele fizice, oferind noi fonduri și ecotichete atractive.

Administrația Fondului pentru Mediu anunță că, începând de mâine, 16 decembrie 2025, ora 10:00 și până pe 31 decembrie 2025, ora 23:59 sau până la epuizarea fondurilor disponibile puse la dispoziție, persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie anterior, vor avea posibilitatea de a se înscrie în Programul Rabla Auto 2025.

Cererea de finanțare rămâne activă și este disponibilă în aplicația informatică.

Bugetul disponibil pentru noile înscrieri

Bugetul disponibil pentru noile înscrieri provine din dosarele respinse, precum și din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali prevăzuți în ghidul de finanțare, după cum urmează:

22.264.000 lei pentru achiziția de autovehicule noi cu motorizare termică;

14.510.000 lei pentru achiziția de autovehicule electrice noi.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este următoarea:

18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

La finalizarea procesului de înscriere

La finalizarea procesului de înscriere în program a solicitantului, persoană fizică, aplicaţia generează automat un număr de înregistrare şi rezervă valoarea ecotichetelor solicitate, în limita bugetului disponibil.

În termen de 10 zile de la obţinerea numărului de înregistrare, solicitantul completează seria de şasiu a autovehiculului uzat şi încarcă în aplicaţie documentele prevăzute în ghidul de finanțare.

De asemenea, în termen de maximum 10 zile de la obţinerea numărului de înregistrare, solicitanţii sunt obligaţi să selecteze un producător validat, prin intermediul aplicaţiei.

Informații detaliate privind înscrierea în program și documentele necesare sunt disponibile pe site.

CITEȘTE ȘI: Programul RABLA ar putea fi anulat în 2026. Nu este singurul
 

