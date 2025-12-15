Cezar Osiceanu, după incidentul United Airlines: Aeroport sau locuințe, aceasta este întrebarea 

Piloții au fost obligați să revină de urgență la aterizare. Deoarece procedura prevede ca să fie lestată din rezervoarele avionului o cantitate de petrol calculată special pentru a se asigura aterizarea în parametrii admiși de constructor, piloții au fost obligați să execute această manevră.

Urmare însă a ploii de kerosen provocate de eliberarea acestuia din avion în atmosferă, la sol au izbucnit incendii locale în mai multe zone ale orășelului Dale City, aflat la circa 60 de kilometri distanță de aeroport.

Conform însă autorităților locale, incendiile izbucnite au fost stinse, dar încă nu au fost raportate nivelurile și valorile pagubelor produse de acestea.

Aterizarea, într-un singur motor

Aterizarea avionului cu cei 275 de pasageri și 15 membri ai echipajului s-a produs într-un singur motor, dar în condiții de siguranță neînregistrându-se victime și pagube la bord.

Autoritatea Aeronautică Aeriană Americană FAA a demarat ancheta de rigoare imediat după aterizarea de urgență a avionului și până atunci nu putem emite nici o opinie autorizată asupra cauzelor lui, deci va trebui să așteptăm măcar raportul preliminar.

Aeroport sau locuințe, aceasta este întrebarea!

Aeroportul este ceva vital pentru orice oraș mai acătării din America acolo unde distanțele mari sunt prima problemă a mobilității.

La fel și în Europa și chiar din România!

Orice aeroport are însă nevoie de un spațiu adiacent și o infrastructură adiacentă, care să asigure condiții de securitate a zborurilor dar și conectarea terestră.

Problema majoră este însă legată de dezvoltarea pe orizontală a orașelor care au ajuns practic să înghită aeroporturile - a se vedea cazul Aeroportului Băneasa.

În cazul de față trebuie să ne reamintim catastrofa petrecută nu de mult, în aceeași zonă, când un avion civil aflat pe panta de aterizare a fost lovit de un elicopter militar ce executa un zbor de instrucție noaptea fără a avea activat sistemul de anticoliziune de tip TCAS.

În acea zonă puternic populată și aflată în zona capitalei USA există trei aeroporturi, iar traficul este intens. Acum, în condițiile crizei de personal de dirijare a zborurilor, un astfel de caz crează probleme suplimentare.

Al treilea aeroport al Bucureștiului, între mit și realitate

Încă de la campania de alegeri locale, la Sectorul 3, Gabriela Firea și Daniel Baluță au lansat oferta PSD de construire a celui de al treilea aeroport al Capitalei în acel sector.

Timpul a trecut, Daniel Baluță a câștigat primăria sectorului, consiliul local a aprobat executarea studiului de fezabilitate, noul aeroport a făcut parte din programul de candidat la primăria Capitalei a lui Daniel Baluță. dar nu a convins electoratul însă.

Așa după cum știm acum Bucureștiul are două aeroporturi, dar ambele sunt din ce în ce mai atacate de către dezvoltatorii urbani, care au construit sau construiesc haotic și chiar ilegal în zona lor.

Politicienii ne promit marea cu sarea până se văd aleși, după care uită tot ce au promis, iar problemele rămân tot în seama noastră. În cazul nostru, întreb și eu ce se întâmplă în cazul în care ar trebui să fie delestat petrol de către un avion lung curier care ar decola de pe Otopeni sau Băneasa. Aduceți-vă aminte că pe Băneasa opera cu avioane Boeing 767 compania americană OMNIA AIR, iar avioanele militare de alimentare în aer de tip Boeing 707 operează permanent de pe Otopeni.

De aceea propunerea unui nou aeroport trebuie să țină cont de mulți factori care îl pot face nefezabil ca afacere.

Astfel printre multe altele trebuie:

asigurate întâi de toate, prin planurile generale de dezvoltare urbană, distanțele de siguranță obligatorii

proiectate sistemele de conectare a aeroportului la infrastructura de transport terestră care nu există în prezent

asigurate traseele de utilități necesare aeroportului

îndeplinirea obligațiilor “verzi” deoarece noul aeroport va fi un mare poluator

Ar trebui să se țină cont de experiențele și situațiile următoare

Cazul aeroportului Băneasa



A) Cazul aeroportului Băneasa, care atunci când a fost construit era la o distanță mare de Capitală și acum locuitorii din vecinătate reclama zgomotul mare și au impus chiar interzicerea traficului nocturn. Adică o măgărie! De ce? Pentru că:

atunci când dezvoltatorii imobiliari au demarat proiectele lor au semnat de luare la cunoștință de existenta aeroportului și restricțiile impuse de acesta,

atunci când cumpărătorii au achiziționat imobilele lor au semnat de luare la cunoștință de existenta aeroportului și restricțiile impuse de acesta,

mulți dezvoltatori imobiliari din zonă au încălcat normele legale în domeniul construcțiilor a se vedea doar cazul blocului cu mai multe etaje construite ilegal peste prevederile autorizației de construire eliberate și amplasat în axul pistei de aterizare,

se încearcă trecerea în sarcina statului a cheltuielilor de menținere a aeroportului și a fabricii de avioane în condițiile de limitare a activităților lor economice,

se încearcă “uciderea” aeroportului și a fabricii de avioane pentru transformarea lui în raiul dezvoltatorilor imobiliari.

Cazul aeroportului Cluj-Napoca

B) Cazul aeroportului Cluj Napoca, unde la capătul pistei 07 un investitor privat ridicase fără nici o autorizație un mic bloculeț exact în axul pistei și aproape de zona de decizie a piloților pentru aterizare.

Aceasta în timp ce, în partea opusă, a fost construită autostrada pe care ar trebui să fie oprit traficul auto, atunci când avioanele ar veni la aterizare în condiții de vizibilitate minime aferente unui sistem de tip ILS categoria III. De aceea, nici nu a putut fi instalat acest sistem vital funcționarii aeroportului, aflat într-o zonă cu probleme meteo binecunoscute. Dar vom trai și vom zbura nu-i așa?

