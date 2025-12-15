Cezar Osiceanu, după incidentul United Airlines: Aeroport sau locuințe, aceasta este întrebarea 

Ieri, zborul nr 803 al companiei americane United Airlines, efectuat cu un avion Boeing 777 între aeroportul Dulles din Washington spre aeroportul Haneda din Tokyo, a suferit cedarea unui motor după decolare.
Piloții au fost obligați să revină de urgență la aterizare. Deoarece procedura prevede ca să fie lestată din rezervoarele avionului o cantitate de petrol calculată special pentru a se asigura aterizarea în parametrii admiși de constructor, piloții au fost obligați să execute această manevră.
Urmare însă a ploii de kerosen provocate de eliberarea acestuia din avion în atmosferă, la sol au izbucnit incendii locale în mai multe zone ale orășelului Dale City, aflat la circa 60 de kilometri distanță de aeroport.
Conform însă autorităților locale, incendiile izbucnite au fost stinse, dar încă nu au fost raportate nivelurile și valorile pagubelor produse de acestea.
Aterizarea avionului cu cei 275 de pasageri și 15 membri ai echipajului s-a produs într-un singur motor, dar în condiții de siguranță neînregistrându-se victime și pagube la bord.
Autoritatea Aeronautică Aeriană Americană FAA a demarat ancheta de rigoare imediat după aterizarea de urgență a avionului și până atunci nu putem emite nici o opinie autorizată asupra cauzelor lui, deci va trebui să așteptăm măcar raportul preliminar.
Aeroportul este ceva vital pentru orice oraș mai acătării din America acolo unde distanțele mari sunt prima problemă a mobilității.
Orice aeroport are însă nevoie de un spațiu adiacent și o infrastructură adiacentă, care să asigure condiții de securitate a zborurilor dar și conectarea terestră.
Problema majoră este însă legată de dezvoltarea pe orizontală a orașelor care au ajuns practic să înghită aeroporturile - a se vedea cazul Aeroportului Băneasa.
În cazul de față trebuie să ne reamintim catastrofa petrecută nu de mult, în aceeași zonă, când un avion civil aflat pe panta de aterizare a fost lovit de un elicopter militar ce executa un zbor de instrucție noaptea fără a avea activat sistemul de anticoliziune de tip TCAS.
În acea zonă puternic populată și aflată în zona capitalei USA există trei aeroporturi, iar traficul este intens. Acum, în condițiile crizei de personal de dirijare a zborurilor, un astfel de caz crează probleme suplimentare.
Încă de la campania de alegeri locale, la Sectorul 3, Gabriela Firea și Daniel Baluță au lansat oferta PSD de construire a celui de al treilea aeroport al Capitalei în acel sector.
Timpul a trecut, Daniel Baluță a câștigat primăria sectorului, consiliul local a aprobat executarea studiului de fezabilitate, noul aeroport a făcut parte din programul de candidat la primăria Capitalei a lui Daniel Baluță. dar nu a convins electoratul însă.
Așa după cum știm acum Bucureștiul are două aeroporturi, dar ambele sunt din ce în ce mai atacate de către dezvoltatorii urbani, care au construit sau construiesc haotic și chiar ilegal în zona lor.
Politicienii ne promit marea cu sarea până se văd aleși, după care uită tot ce au promis, iar problemele rămân tot în seama noastră. În cazul nostru, întreb și eu ce se întâmplă în cazul în care ar trebui să fie delestat petrol de către un avion lung curier care ar decola de pe Otopeni sau Băneasa. Aduceți-vă aminte că pe Băneasa opera cu avioane Boeing 767 compania americană OMNIA AIR, iar avioanele militare de alimentare în aer de tip Boeing 707 operează permanent de pe Otopeni.
De aceea propunerea unui nou aeroport trebuie să țină cont de mulți factori care îl pot face nefezabil ca afacere.
Astfel printre multe altele trebuie:
Ar trebui să se țină cont de experiențele și situațiile următoare
A) Cazul aeroportului Băneasa, care atunci când a fost construit era la o distanță mare de Capitală și acum locuitorii din vecinătate reclama zgomotul mare și au impus chiar interzicerea traficului nocturn. Adică o măgărie! De ce? Pentru că:
B) Cazul aeroportului Cluj Napoca, unde la capătul pistei 07 un investitor privat ridicase fără nici o autorizație un mic bloculeț exact în axul pistei și aproape de zona de decizie a piloților pentru aterizare.
Aceasta în timp ce, în partea opusă, a fost construită autostrada pe care ar trebui să fie oprit traficul auto, atunci când avioanele ar veni la aterizare în condiții de vizibilitate minime aferente unui sistem de tip ILS categoria III. De aceea, nici nu a putut fi instalat acest sistem vital funcționarii aeroportului, aflat într-o zonă cu probleme meteo binecunoscute. Dar vom trai și vom zbura nu-i așa?
