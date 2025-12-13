€ 5.0904
Stiri

Comandantul Suprem al NATO (SACEUR) vine în România unde va vizita și Grupul de Luptă al Alianței dislocat în țara noastră
Data actualizării: 12:40 13 Dec 2025 | Data publicării: 12:27 13 Dec 2025

Comandantul Suprem al NATO (SACEUR) vine în România unde va vizita și Grupul de Luptă al Alianței dislocat în țara noastră
Autor: Darius Muresan

militari face fac antrenamente _INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru INQUAM PHOTOS EDUARD VÎNĂTORU
 

Comandantul suprem al NATO (SACEUR) va efectua o vizită la Cincu, în România. Generalul american Alexus G. Grynkewich (SACEUR) va fi însoțit în vizita sa de Șeful Armatei României.

„Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, și generalul Alexus G. Grynkewich, care deține funcțiile de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și de Comandant al Comandamentului European al Statelor Unite (U.S. European Command – USEUCOM), vor efectua marți, 16 decembrie, o vizită de lucru la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu și la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE) din Sibiu”, se arată într-un comunicat emis de Ministerul Apărării Naționale (MApN), către DefenseRomania.

„Vizita celor doi lideri militari subliniază angajamentul ferm al României și al NATO pentru consolidarea securității regionale și întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul sud-estic al Alianței.

În cadrul activităților desfășurate la Sibiu, generalii Vlad și Grynkewich vor susține declarații de presă la sediul HQ MNC-SE, urmate de o sesiune de întrebări și răspunsuri.

Generalul Alexus G. Grynkewich deține simultan funcțiile de comandant al Comandamentului European al SUA (USEUCOM) și de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), fiind responsabil pentru conducerea strategică a operațiilor NATO desfășurate pe întreg teritoriul european”, mai precizează MApN.

Grupul de Luptă al NATO de la Cincu condus de Franța a efectuat recent în cadrul exercițiului Dacian Fall în care prezența a fost ridicată temporar la nivel de brigadă
 

Peste 5.000 de militari cu aproximativ 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate - Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania - au participat, în perioada 20 octombrie - 13 noiembrie, la exercițiul multinațional 'Dacian Fall 2025' (DAFA 25), desfășurat pe teritoriul României și Bulgariei.

Conform MApN, planificat de Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE), din București, exercițiul s-a desfășurat simultan în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata și Cârțișoara.

DAFA 25 are ca obiectiv integrarea operațională a forțelor participante asigurate de națiunile contributoare - în principal Franța și România - și marchează etapa finală de ridicare temporară la nivel brigadă a Grupurilor de Luptă NATO din România și Bulgaria.

Exercițiile NATO, inclusiv 'Dacian Fall 2025', au caracter exclusiv defensiv și se desfășoară cu respectarea deplină a obligațiilor internaționale asumate de România, transmitea recent ministerul. 

