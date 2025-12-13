Hanukkah Friendship Gala 2025 – O sărbătoare a luminii, prieteniei și a excelenței

Organizată de Fundația Magna cum Laude-Reut, Fundația Reut și Complexul Educațional Laude-Reut împreună cu Ambasada Statului Israel în România și Opera Națională București, gala a adus laolaltă peste 900 de invitați - membri ai Guvernului României, reprezentanți ai Parlamentului României, reprezentanți ai corpului diplomatic, ai instituțiilor publice, ai mediului academic și cultural, alături de elevi, profesori, părinți și absolvenți ai Complexului Educațional Laude-Reut.

Am avut onoarea de a primi alături de noi invitați speciali din Israel, două familii care au trecut prin experiențe extrem de dificile. Una dintre familii include o fetiță și cei doi frați ai ei, care au supraviețuit evenimentelor tragice din 7 octombrie, în care și-au pierdut părinții în prezența lor, și care au venit alături de părinții lor adoptivi și ceilalți trei copii ai lor. De asemenea, a fost prezentă Vered Libstein, soția regretatului Ofir Libstein, fost președinte al Consiliului Regional Otef Aza, împreună cu cei doi fii ai săi, Idan și Uri, care au îndurat pierderea tragică a patru membri ai familiei in dimineața neagră de 7 octombrie.

Evenimentul a debutat cu mesajul video transmis de Președintele Statului Israel, Excelența Sa Isaac Herzog, care a adresat un mesaj de prietenie și apreciere comunității Laude-Reut, subliniind importanța educației, a solidarității și a dialogului dintre generații.

În continuare, a fost transmis mesajul Președintelui României, prin intermediul doamnei Diana Pungă, consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale, reafirmând sprijinul statului român pentru educația de calitate și pentru inițiativele care promovează toleranța, respectul și cooperarea interculturală.

În deschiderea serii, gazdele evenimentului, doamna Tova Ben-Nun Cherbis, președinta și fondatoarea Fundației Magna cum Laude-Reut, Fundației Reut și a Complexului Educațional Laude-Reut, alături de maestrul Daniel Jinga, directorul Operei Naționale București, au rostit discursurile de bun venit, marcând începutul unei seri dedicate luminii, solidarității și celebrării valorilor comune.

Momentul central al serii l-a reprezentat ceremonia aprinderii lumânărilor de Hanukkah, un ritual cu profundă încărcătură simbolică, ce amintește de miracolul credinței, al perseverenței și al victoriei luminii asupra întunericului. Hanukia a fost aprinsă de personalități de marcă din România și Israel, reprezentând instituții publice, mediul diplomatic, cultura și comunitatea educațională, fiecare lumânare devenind un gest de prietenie, solidaritate și continuitate între oameni și instituții.

Prima lumânare a fost aprinsă de Erez Golan, Viceambasadorul Statului Israel în România, urmat de Mircea Abrudean, Președintele Senatului României. Ceremonia a continuat cu mesajul transmis din partea Prim-ministrului României, Emil Bolojan, prin Dragoș Hotea, și cu aprinderea lumânărilor de către Liviu Jicman, directorul Institutului Cultural Român. Un moment de profundă emoție a fost adus de Vered Libstein împreună cu părinții Leron și Zoli, invitați speciali din Israel.

În continuare, lumânările au fost aprinse de europarlamentarul Andi Cristea, de E.S. Luca Niculescu și E.S. Emil Hurezeanu, distinși diplomați ai României, iar ceremonia s-a încheiat cu prezența și contribuția lui Doron Klein, Președintele A.F.I. România.

În cadrul ceremoniei, a fost onorată contribuția excepțională a celor trei artizani ai premierei mondiale a Operei Procesul lui Eichmann. Erwin Simsensohn, regizorul spectacolului, Gil Shohat, compozitorul, și maestrul Daniel Jinga, partener de nădejde al acestui demers artistic, au primit câte o medalie „Procesul lui Eichmann”, oferită de doamna Tova Ben-Nun Cherbis, în prezența creatorului acestor medalii, istoricul, muzeologul și artistul israelian Avner Avraham.

În continuare, elevii Complexului Educațional Laude-Reut care s-au remarcat prin rezultate excepționale la olimpiade naționale și internaționale, concursuri academice, competiții științifice, culturale și sportive au fost premiati pe scena Operei Naționale. Au fost acordate, totodată, premii speciale de excelență, distincții pentru creativitate, implicare civică și contribuții în promovarea toleranței și a dialogului intercultural.

De asemenea, a fost acordată distincția de excelență doamnei Nicoleta Călugăreanu, realizatoarea emisiunii Viitor pentru România – Excelență în Educație de la Prima News, pentru modul în care promovează educația de calitate și susține valorile Complexului Educațional Laude-Reut în cadrul emisiunii.

Atmosfera festivă a serii a fost întregită de un program artistic de înaltă ținută, susținut de artista israeliana Keren Hadar, impreuna cu renumitul compozitor Gil Shohat, alaturi de Orchestra și Corul Operei Naționale București, si de Corul de copii al Complexului Educațional Laude-Reut.

Hanukkah Friendship Gala 2025 a reconfirmat statutul acestui eveniment ca reper cultural și educațional, dar mai ales ca o tradiție vie, care nu se limitează la celebrarea trecutului, ci privește cu încredere spre viitor. Prin fiecare ediție, gala transmite un mesaj constant: lumina educației, a culturii și a valorilor autentice rămâne cea mai sigură investiție în societate. (Foto: Tova Ben-Nun Cherbis

President & Founder)