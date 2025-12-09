Trump lovește pe două fronturi. Taxă de 5% pentru Mexic și 12 miliarde de dolari pentru fermieri

Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat Mexicul cu o taxă suplimentară de 5% la importuri, din cauza unei dispute privind alocarea apei de-a lungul frontierei comune, informează dpa.

Acuzații privind nerespectarea livrărilor de apă către Statele Unite

Trump a declarat luni, într-o postare pe platforma sa Truth Social, că Mexicul nu reuşeşte să furnizeze Statelor Unite suficientă apă, punând în pericol animalele din statul american Texas. Avertismentul vine în urma apelurilor aleşilor texani de a pune presiune pe vecinul din sud.

În conformitate cu un tratat din 1944, Mexicul este obligat să livreze apă din bazinul estic Rio Grande către SUA, primind apă în schimb din râul Colorado, ceea ce permite ambelor ţări să împartă resursele limitate de apă de-a lungul frontierei. Disputele privind alocarea apei au fost frecvente, în special în perioadele de secetă.

Trump a declarat acum că Mexicul nu şi-a îndeplinit obligaţiile în ultimii cinci ani şi datorează aproape un miliard de metri cubi de apă. El a cerut ca aproximativ un sfert din această cantitate să fie eliberată până la 31 decembrie, restul urmând să fie transferat la scurt timp după aceea.

Trump acuză nedreptăți față de fermierii americani și cere eliberarea apei imediat

"În prezent, Mexicul nu răspunde şi este foarte nedrept faţă de fermierii noştri americani, care merită această apă atât de necesară. De aceea am autorizat documentaţia pentru a impune un tarif de 5% Mexicului dacă această apă nu este eliberată IMEDIAT", a scris Trump.

Tratatul a fost semnat într-un moment în care apa era mai puţin rară decât astăzi. Apa din Mexic este folosită, de exemplu, pentru irigarea culturilor de citrice din Texas, în timp ce unele state de graniţă mexicane se bazează pe apa din porţiunea americană a râului Colorado.

Preşedintele Donald Trump anunţă un sprijin pentru fermieri de de 12 miliarde de dolari

Preşedintele Donald Trump a anunţat luni un pachet de 12 miliarde de dolari pentru sprijinirea fermierilor americani, transmite DPA.

Într-un discurs susţinut la Casa Albă, el a spus că fermierii l-au votat şi sunt coloana vertebrală a ţării. "12 miliarde de dolari sunt o mulţime de bani", a subliniat Trump.

Secretarul american al Agriculturii, Brooke Rollins, a anunţat că banii vor fi plătiţi fermierilor până la finalul lunii februarie. 11 miliarde de dolari sunt alocaţi pentru sprijinirea fermierilor care cultivă porumb, soia boabe, grâu, orez şi bumbac, iar restul de un miliard de dolari către alţi fermieri, a precizat Brooke Rollins.

Oficialul a descris pachetul ca ajutor pentru fermierii care au avut de suferit în timpul administraţiei precedente, în urma costurilor ridicate şi a programelor de susţinere a diversităţii, egalităţii şi incluziunii.

Portalul online Politico a menţionat că anunţul vine după câteva luni de promisiuni guvernamentale pentru sprijinirea fermierilor americani afectaţi de efectele conflictelor comerciale declanşate de Trump şi de majorarea costurilor de producţie.

Fermierii se confruntă cu probleme deoarece nu reuşesc să vândă întreaga recoltă de soia boabe în China, principalul lor client. Până acum, exporturile în China sunt în declin.

China s-a angajat să achiziţioneze milioane de tone de soia boabe din Statele Unite, anunţa recent secretarul Trezoreriei, Scott Bessent. În următorii trei ani, Beijingul ar urma să cumpere anual 25 milioane de tone de soia boabe din Statele Unite, a adăugat oficialul de la Washington.

Totuşi, postul de televiziune CNBC anunţa luna trecută, citând datele Departamentului american al Agriculturii (USDA), că Beijingul cumpără cantităţi reduse de soia boabe din SUA.

Publicaţia Washington Post a informat că după întâlnirea din octombrie dintre preşedinţii Donald Trump şi Xi Jinping, Beijingul a achiziţionat doar un sfert din cantitatea convenită, dar Guvernul SUA este încrezător că vor creşte exporturile.

Pachetul financiar, o încercare de a calma temerile cetățenilor

Pachetul de 12 miliarde de dolari este cea mai recentă măsură a autorităţilor SUA pentru a atenua temerile cetăţenilor privind creşterea costurilor.

Scăderea cererii chineze i-a costat pe fermierii americani - un segment important de susţinători ai lui Trump - miliarde de dolari sub formă de vânzări pierdute.

În 2024, SUA au exportat aproape 27 de milioane de tone de soia boabe în China.

În perioada ianuarie - septembrie 2025, China a importat 63,7 milioane tone din Brazilia, o creştere anuală de 2,4%, şi 2,9 milioane tone din Argentina, un avans anual de 31,8%.

China este cel mai mare cumpărător mondial de seminţe oleaginoase.