Ce se întâmplă cu Alina Mădălina, după ce a fost internată la Psihiatrie și fiica i-a fost luată de statul german

A izbucnit un adevărat scandal cu privire la internarea Alinei Mădălina și cu privire la fiica acesteia, nefiind clar unde se află nici una dintre ele. S-a spus că Alina Mădălina a fost internată la Psihiatrie. Apoi că fiica acesteia a ajuns fie la fostul soț, fie la o instituție a statului german, care se ocupă de protecția copiilor.

”Ăștia din România care sunteți afoni, nu am ce să discut cu voi”

Actuala parteneră a fostului soț al Alinei Mădălina, supărată că a fost numită ”amantă”, a declarat, tot pe rețelele sociale, că va face plângere după plângere pentru ca imaginea ei să nu fie pătată. Ea a mai spus că în Germania, lucrurile nu funcționează ca-n România: ”Oamenii care locuiesc în Germania știu ce se întâmplă, știu cum sunt, știu ce face Poliția, despre ce vorbim? Ăștia din România care sunteți afoni, nu am ce să discut cu voi. (...) Nu ai cum să o vezi, oameni buni! Chiar dacă ești asistent medical în Germania și lucrezi in domeniu, nimeni nu îți bagă familia în spitalul în care tu lucrezi, să ne înțelegem acum... citiți pe internet și să vă documentați, apoi să ieșiti cu acuzații”.

De unde a început totul

Alina Mădălina are 25 de ani. Ea este stabilită în Germania de mai mulți ani. A plecat acolo împreună cu fostul ei soț, înainte de a se căsători. A avut mai multe joburi în Germania, apoi a rămas însărcinată și s-a căsătorit.

Pe TikTok, a devenit cunoscută vorbind despre viața sa, ca româncă, în Germania, despre prețuri și alte informații utile, dar și creând un personaj - Mamaia Jeta, amuzându-și fanii cu aceasta mai mulți ani.

După ce a născut, Alina Mădălina a postat videoclipuri cu fetița ei, împărtășind fanilor activitățile sale alături de copil. Când fetița avea doar câteva luni, Alina Mădălina și soțul său s-au despărțit, dar aceasta a continuat să trăiască în Germania. Le fel și fostul soț, care are o nouă relație. Recent, și Alina Mădălina s-a afișat cu un bărbat german.

Momentul în care toată magia a dispărut

Deși păreau că sunt în relații bune, între Alina Mădălina și fostul soț a izbucnit un scandal uriaș. Ea l-a acuzat pe el de șantaj, dar și că i-ar fi furat banii și ar refuza să se întâlnească cu fiica lor. Alina Mădălina a mai acuzat că este terorizată de fostul soț și actuala lui iubită.

În cele din urmă, în situații neclare, Alina Mădălina a ajuns internată la Psihiatrie, de unde a fost scoasă pe semnătură de tatăl ei.

Deși a devenit cunoscută datorită rețelei sociale TikTok, acolo unde a transmis un mesaj după externare, ea își avertizează fanii cu privire la cât de mult rău le poate face Internetul:

”Țin să vă mulțumesc tuturor celor care mă susțin și vreau să nu mai dăm amploare la subiectul acesta. Am văzut tot, vreau să merg pe cale legală, pentru că așa este cel mai bine pentru mine și pentru copilul meu și pentru familia mea.

Vă mulțumesc din suflet și să se întoarcă la voi fiecare rugăciune, fiecare mesaj. Legat de alți oameni, care vorbesc la adresa mea, îi aștept să îmi spună în față ce au de zis, nu printr-un telefon.

Femei, copii, aveți grijă mare, internetul nu este o jucărie. Se poate întoarce împotriva voastră oricând. Indiferent că sunteți ca mine, o persoană normală, care postează un conținut normal, indiferent că sunteți cineva mai mare sau cineva mai mic. Internetul ne face rău”.

Ce s-a întâmplat cu fetița Alinei Mădălina

Alina Mădălina a ajuns la Psihiatrie, iar fetița ei la Protecția Copilului. Tatăl fetiței, într-un mod absolut controversat, a susținut că fetița este la el, nu la stat.

Iubita tatălui fetiței a declarat că, într-adevăr, fetița a fost două zile la instituțiile statului, apoi a ajuns în grija tatălui. Ea a afirmat că nu au vrut să dea detalii pentru a nu afecta situația fetiței.

Se pare că și iubita fostului soț al Alinei Mădălina are un copil, despre care tiktokerița crede că este al acestuia, dar actuala iubită neagă și spune că i-a arătat inclusiv certificatul de naștere influenceriței, care, în mod eronat, ar crede că între fostul ei soț și actuala iubită ar fi fost o relație de trei sau cinci ani.

În acest moment nu este clar unde se află fetița Alinei Mădălina, dacă a rămas sau nu la tatăl ei.

Petiție pentru Alina Mădălina

Pe Internet a apărut și o petiție numită ”Solicităm sprijin consular și protejarea drepturilor parentale pentru Alina Mădălina Aecoboaie, mamă româncă internată în Germania”:

”Prin prezenta petiție solicităm autorităților competente din Germania și României să asigure respectarea deplină a drepturilor doamnei Alina Mădălina Aecoboaie, cetățean român, în prezent internată într-o unitate medicală de psihiatrie în Germania.

În această perioadă de vulnerabilitate medicală, copilul său a fost preluat de autoritățile germane și plasat în grija tatălui. Considerăm că este esențial ca această situație să fie analizată cu maximă atenție, transparență și cu respectarea interesului superior al copilului.

Solicităm:

Asigurarea accesului Alinei la consiliere juridică independentă.

Implicarea activă a autorităților consulare române pentru monitorizarea respectării drepturilor sale.

Evaluarea echilibrată a dreptului mamei de a menține legătura cu copilul.

Garantarea faptului că toate deciziile luate au la bază interesul superior al copilului și nu exclusiv situația medicală temporară a mamei.

Nu contestăm necesitatea intervențiilor medicale sau a măsurilor de protecție atunci când sunt justificate. Susținem însă că orice decizie trebuie să respecte demnitatea umană, drepturile parentale și cadrul legal european.

Prin semnarea acestei petiții, solicităm transparență, corectitudine și sprijin uman pentru o mamă aflată într-o situație dificilă”.