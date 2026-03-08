€ 5.0941
Urmărire ca-n filme după șoferul băut care a produs un accident mortal la Pitești. Tânărul de 20 de ani a fost reținut
Data publicării: 09:50 08 Mar 2026

Urmărire ca-n filme după șoferul băut care a produs un accident mortal la Pitești. Tânărul de 20 de ani a fost reținut
Autor: Ioan-Radu Gava

Primar din Gorj prins de polițiști beat la volan. Ce alcoolemie avea Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Politia

Şoferul care a provocat sâmbătă seară, la Piteşti, un accident rutier soldat cu un mort şi trei răniţi a fost reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţiile de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Potrivit poliţiştilor, înainte de producerea accidentului, tânărul în vârstă de 20 de ani, din Albota, refuzase să oprească la semnalul agenţilor rutieri, scrie Agerpres.

"Anterior producerii accidentului, poliţiştii de ordine publică ai Secţiei 3 Poliţie Piteşti au observat autoturismul condus de tânărul de 20 de ani, din Albota, pe strada Nicolae Dobrin, astfel că au procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire, însă tânărul şi-a continuat deplasarea, către strada Smeurei, unde a virat la stânga. Poliţiştii au pornit de îndată în urmărirea autoturismului condus de tânăr, fiind depistat după producerea accidentului", se arată într-un comunicat transmis de IPJ Argeş.

Conform aceleiaşi surse, cauza probabilă a producerii accidentului a fost pierderea controlului asupra direcţiei de deplasare. Autoturismul condus de tânăr a pătruns pe sensul opus, unde a intrat în coliziune cu o maşină condusă de un bărbat de 68 de ani, din Ştefăneşti. În urma impactului, acesta a decedat.

Alte trei persoane - un copil de şase ani şi două femei, de 43 şi 65 de ani - au fost rănite şi transportate de urgenţă la spital. Copilul şi femeia de 43 de ani sunt în stare gravă.

Urmărire ca-n filme după șoferul băut care a produs un accident mortal la Pitești

Potrivit IPJ Argeş, şoferul a încercat să fugă de la locul accidentului, însă a fost prins de trei poliţişti aflaţi în timpul liber, care au intervenit pentru a acorda sprijin victimelor.

"Tânărul care a provocat accidentul a încercat să fugă de la locul producerii evenimentului, însă a fost prins de trei poliţişti care se aflau în timpul liber şi au intervenit pentru a acorda sprijin victimelor. Cu sprijinul poliţiştilor ce se aflau în urmărirea autoturismului în cauză au reuşit să-l imobilizeze pe şoferul de 20 de ani", precizează IPJ Argeş.

Verificările efectuate în bazele de date ale Poliţiei Române arată că tânărul avea dreptul de a conduce suspendat. De asemenea, era cunoscut cu abateri rutiere repetate, în special pentru depăşirea vitezei legale, având permisul suspendat de mai multe ori începând din anul 2024.

"În urma testării cu alcooltestul a rezultat că şoferul de 20 de ani ar fi avut o alcoolemie de peste 0,80 miligrame/litru alcool pur în aerul expirat, însă a refuzat să-i fie recoltate probe biologice", se mai menţionează în comunicat.

Pe numele tânărului a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui autovehicul cu dreptul de a conduce suspendat, părăsirea locului accidentului, refuzul de recoltare a probelor biologice, ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Suspectul a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat, duminică, Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

x close