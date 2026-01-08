Accident în Predeal: O mașină a derapat și a ajuns pe acoperișul unei pensiuni. Imagini virale (VIDEO)

Un accident în Predeal a atras atenția joi, după ce un autoturism a derapat și s-a oprit pe acoperișul unei pensiuni. Evenimentul neobișnuit a avut loc în timpul unei curbe, atunci când șoferul a pierdut controlul asupra mașinii.

Cum s-a produs accidentul

Conform imaginilor care au devenit virale pe rețelele sociale, mașina a rupt parapetele de protecție și a ieșit de pe șosea, oprindu-se între acostament și acoperișul clădirii. Scenele au surprins reacții diverse din partea celor care au văzut clipurile: unii au remarcat cât de rezistent a fost acoperișul, alții au făcut glume pe seama „locului de parcare” improvizat, iar câțiva au sugerat că imaginile ar fi fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Intervenția autorităților

Poliția a confirmat incidentul. ”La faţa locului, poliţiştii l-au identificat pe conducătorul auto, un tânăr de 22 de ani, din municipiul Târgu-Mureş, care ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare a autovehiculului într-o curbă şi ar fi ieşit în afara părţii carosabile. La testarea cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare negativă. Întrucât conducătorul auto a suferit leziuni în urma impactului, acesta a fost transportat la o unitate medicală, unde beneficiază de îngrijiri de specialitate”, au transmis reprezentanții Poliției.

Până în acest moment, nu au fost raportate alte victime. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele incidentului.

Ancheta și consecințele legale

În urma accidentului a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă. Poliția investighează toate detaliile pentru a stabili ce a provocat deplasarea mașinii și pentru a lua măsurile legale necesare, potrivit News.ro.

Pe măsură ce ancheta continuă, poliția va stabili exact cum s-a produs accidentul în Predeal și va lua măsurile legale corespunzătoare.

