Desenele animate şi jocurile video, problemă pentru educaţia rutieră a copiilor. "În viaţă nu dai reset"

"E o mare problemă. Am mai vorbit despre asta, spun mereu, în viaţă nu e ca pe calculator. Aceste filme, desene animate, etc, îi deformează efectiv instinctul de conservare al copilului, atât cât e la vârsta aia. Dau impresia că nu se poate întâmpla nimic şi că, oricum, dacă se întâmplă ceva, apăsăm un buton şi o luăm de la capăt. În viaţă nu e aşa!

Filmele sunt filme. În schimb, poţi veni cu programe de conştientizare, cu simulări, sunt filme regizate despre care crezi că sunt aproape reale. Şi le arăţi ce se întâmplă în viaţa reală.

Am prieteni în Germania care îmi spuneau că ai lor copii, la 10-11 ani, au fost duşi cu şcoala într-o locaţie cum avem noi Academia, le-a arătat ce înseamnă dacă nu ai plasa pusă pe bagaje, şi s-a dus copilul acasă şi şi-a întrebat părintele dacă nu îl iubeşte. A venit copilul şi i-a spus tatălui ce a învăţat la experienţa aia, cu manechin, ce înseamnă să stai în picioare, ce înseamnă să nu porţi centura, etc", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Exerciţiu cu manechin fără centură de siguranţă în microbuz

"Noi am făcut un astfel de exerciţiu, cu un manechin în microbuz, fără centură. Dacă pui frână, pleacă manechinul ăla pe culoar şi se opreşte în bord. Se distruge şi bordul şi manechinul. În interiorul unui mijloc de transport se pot produce accidente grave dintr-o simplă frânare", a mai spus Titi Aur.