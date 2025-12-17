|
DCNews Stiri Acuzații fără precedent în sistemul judiciar: Șefa Curții de Apel București a primit o vizită surpriză în birou
Data actualizării: 23:04 17 Dec 2025 | Data publicării: 22:48 17 Dec 2025

Acuzații fără precedent în sistemul judiciar: Șefa Curții de Apel București a primit o vizită surpriză în birou
Autor: Elena Aurel

judecator liana arsenie Judecătoarea Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București. Sursa foto: Agerpres
 

Judecătoarea Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București, a intervenit telefonic la România TV, unde a vorbit despre presiunile la care a fost supusă din partea unui procuror.

Potrivit șefei Curții de Apel București, Liana Arsenie, cu o zi înainte de judecarea unui dosar penal în care era cercetată Lia Olguța Vasilescu, a primit o vizită neașteptată, în biroul de la Curtea de Apel București, de la procurorul Elena Grecu. 

Întrebată care a fost scopul vizitei procurorului Elena Grecu în biroul său, Liana Arsenie a răspuns că aceasta a venit neanunțată și i-a spus ce soluție să pronunțe în dosarul penal în care era cercetată Lia Olguța Vasilescu.

„Scopul vizitei doamnei procuror a fost de a pretinde în mod expres o soluție în acest dosar, ce soluție ar fi trebuit să pronunț în cauza respectivă. Pentru mine, e un moment de referință al carierei mele, pentru că, nici înainte de acest moment și nici ulterior, nu am mai fost pusă în această ipostază.

Din păcate, doamna procuror a apărut în birou fără să anunțe, foarte politicos s-a prezentat și mi-a spus simplu ce soluție trebuie să dau.

VEZI ȘI: Lovitură pentru judecătoarea „eroină" Raluca Moroșanu. Cum și-a motivat gestul avocatul Alexandru Turiga

Am fost șocată pentru că pe radarul meu profesional o astfel de intervenție nu exista. Este șocant, atât timp cât judecătorul știe că este independent și nu judecă în complet cu procurorul, să se trezească în birou cu un procuror care să-i spună explicit, textual, ce soluție trebuie să pronunțe.

Au fost niște presiuni enorme, explicite, o încercare vădită de intimidare, care a continuat și a doua zi, în cursul ședinței de judecată.

Nevoia doamnei procuror de a obține o anume soluție de declinare a dosarului la Înalta Curte a fost explicită și în sala de judecată, unde, în ciuda faptului că președintele completului dispune măsurile și soluționează cererile, doamna procuror refuza să se supună deciziilor președintelui de complet, insistând pe această soluție pe care dorea să o obțină”, a spus Liana Arsenie. 

VEZI ȘI: Scandalul din Justiție. Ilie Bolojan: Pentru fapte de corupţie grave nu ar trebui să existe prescripţie

Ce s-a întâmplat după ce a sesizat conducerea Curții de Apel

Întrebată dacă solicitarea pe care a făcut-o are caractere legal, dacă poate un procuror, conform normelor în vigoare și legislației, să se ducă peste un judecător și să-i ceară să pronunțe o anumită soluție, Liana Arsenie a răspuns că este complet ilegal ca un procuror să intervină pe lângă un judecător și să îi ceară pronunțarea unei anumite soluții.

„Este exclusă o astfel de intervenție din partea oricărui justițiabil, cu atât mai mult a procurorului, pentru că procurorul este magistrat, dar nu parte din completul de judecată. Soluția se pronunță de judecător sau de judecătorii care fac parte din complet”, a spus Liana Arsenie. 

Întrebată dacă a reclamat undeva ingerința ilegală a procurorului în activitatea instanței de judecată, Liana Arsenie a explicat că a semnalat situația la conducerea Curții de Apel și colegilor, însă reacțiile au fost foarte neplăcute. 

„Am semnalat conducerii de atunci a Curții de Apel București, am expus și colegilor mei. Chiar una dintre colege mi-a spus: „Las-o, dragă, că vede ea ce o să pățească”. Cam asta era atmosfera și așa se poziționau oamenii”, a spus Liana Arsenie la România TV.

liana arsenie
curtea de apel bucuresti
elena grecu
sistem judiciar
presiuni asupra justitiei
