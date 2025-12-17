Burse sociale pentru 40.000 de studenți din România  

Comisia Europeană susține propunerea României de a utiliza Fondul Social European Plus (FSE+), prin Programul Educație și Ocupare (PEO), pentru finanțarea burselor sociale destinate unui număr de aproximativ 40.000 de studenți din universități din întreaga țară, în anul universitar 2025-2026.

Sprijinul executivului UE este esențial pentru asigurarea continuității acestui tip de ajutor, în contextul în care plata burselor sociale a fost temporar suspendată din bugetul de stat, ca urmare a măsurilor naționale de reducere a deficitului bugetar. Prin activarea fondurilor europene, studenții din medii vulnerabile pot continua studiile universitare, reducând riscul de abandon.

În acest scop, autoritățile române au propus suplimentarea cu aproximativ 60 de milioane de euro din FSE+ a bugetului proiectului 'Intervenții pentru învățământul terțiar - măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar', finanțat prin Programul Educație și Ocupare. Fondurile vor fi utilizate pentru acordarea burselor sociale studenților incluși în lista beneficiarilor eligibili pentru ciclul de plată 2025, bursele fiind acordate pe o perioadă de nouă luni din anul universitar.

Comisia Europeană a confirmat că această măsură este în concordanță cu regulamentul Fondului Social European Plus și cu obiectivele Programului Educație și Ocupare, care urmăresc sprijinirea tinerilor din grupuri dezavantajate, depășirea situațiilor de vulnerabilitate și creșterea accesului la educație.

Prin acest acord, Comisia Europeană își reafirmă angajamentul de a răspunde flexibil nevoilor statelor membre și de a utiliza FSE+ ca principal instrument european pentru investiții în capitalul uman. Sprijinul acordat contribuie direct la prevenirea abandonului universitar și la menținerea tinerilor în sistemul de învățământ superior.

Măsura se bazează pe o realocare temporară a fondurilor în cadrul aceleiași priorități și aceluiași obiectiv specific din Programul Educație și Ocupare și susține implementarea programului național de reducere a abandonului universitar, prioritate strategică a României stabilită prin Legea Învățământului Superior. Totodată, aceasta reduce presiunea financiară asupra universităților și contribuie la stabilitatea lor instituțională.

Pe baza acestui sprijin, autoritățile române urmăresc ca bursele sociale să fie disponibile pentru studenți în anul universitar 2025-2026, cu primele plăți estimate pentru luna februarie 2026, aferente lunii ianuarie. Pe termen lung, România și-a exprimat angajamentul de a relua finanțarea burselor sociale din bugetul de stat, în completarea sprijinului oferit de Fondul Social European Plus, precizează Agerpres.