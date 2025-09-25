€ 5.0784
Data publicării: 10:30 25 Sep 2025

ASE începe noul an universitar cu inaugurarea Clădirii „Mihai Eminescu”, după reabilitare și modernizare

Autor: Doinița Manic
ASE începe noul an universitar cu inaugurarea Clădirii „Mihai Eminescu", după reabilitare și modernizare Foto: Facebook ASE
 

ASE începe noul an universitar luni, 29 septembrie, cu inaugurarea Clădirii „Mihai Eminescu”, după reabilitare și modernizare.

Academia de Studii Economice din București anunță că începe anul niversitar 2025-2026, luni, 29 septembrie, printr-o festivitate instituțională, ce va avea loc în Aula Magna din Palatul ASE, la ora 10.00, cu invitați din ASE și din mediul preuniversitar, urmată de manifestări similare la nivelul fiecărei facultăți.

"Programul detaliat al acestor evenimente este disponibil pe site-ul instituțional ase.ro și pe canalele oficiale de social media ale universității", subliniază reprezentanții Academiei de Studii Economice din București, într-un comunicat de presă.

Peste 10 mii de studenți noi

În acest an, Academia de Studii Economice din București va avea peste 10 mii de noi studenți.

"Cea mai competitivă universitate economică și de administrație publică din România și-a validat și în acest an reputația în rândul candidaților la programele de licență, masterat și doctorat, ocupându-și integral oferta de locuri scoase la concurs, atât la buget, cât și la taxă.

Comunitatea sa universitară de peste 25.000 de membri a primit, în urma concursului de admitere din 2025, peste 10.100 de noi studenți, cărora le mulțumește pentru alegerea făcută și le urează succes la început de drum profesional", se mai arată în comunicatul de presă al ASE.

O tradiție la început de an universitar

Academia de Studii Economice din București a făcut deja o tradiție din a marca începutul unui an universitar printr-un eveniment de extindere și consolidare a campusului său din centrul capitalei.

"După clădirile Casa Nanu Muscel (Muzeul ASE), imobilul Piața Romană nr. 7 și Casa Sabba Ștefănescu, inaugurate în anii anteriori, la începutul acestui an universitatea redă studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor săi Clădirea „Mihai Eminescu”, aflată pe Bd. Dacia, nr. 41 (fostă Comerț). Evenimentul de inaugurare a clădirii și slujba de sfeștanie au loc luni, 29 septembrie, la ora 13.00", subliniează comunicatul.

Investiție de peste 164 de milioane de lei

Consolidarea, reabilitarea și modernizarea clădirii „Mihai Eminescu” au fost finanțate din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi din veniturile proprii ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Valoarea totală finală a investiției este de 164,63 milioane lei, din care 160,64 milioane lei sunt finanțate prin Compania Națională de Investiții, iar 3,99 milioane lei provin din finanțarea ASE.

Clădirea include 18 săli de seminar, 6 săli de curs, 8 amfiteatre, 34 de laboratoare, 6 centre de cercetare, o sală multifuncțională, amenajate modern și dotate cu echipamente performante, menite să asigure un proces educațional eficient și de calitate.

Rectorul ASE: Suntem puternici mai ales prin rezultatele noastre



Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a declarat că Academia de Studii Economice din București este "puternică" mai ales "prin rezultatele" sale.

„Suntem puternici la acest început de an universitar nu doar prin numărul membrilor comunității noastre academice, peste 25.000, ci, mai ales, prin rezultatele noastre, validate de calitatea prezenței pe piața serviciilor universitare din România și Europa de Sud-Est, în clasamentele internaționale, de interesul, reputația și încrederea de care ne bucurăm, de pregătirea specialiștilor noștri și conectarea la realitățile pieței muncii.

Doresc tuturor studenților și cadrelor didactice un an universitar 2025-2026 foarte bun, la nivelul potențialului nostru, cu multă sănătate și împliniri profesionale și personale!”, a declarat rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor.

ASE începe noul an universitar cu inaugurarea Clădirii „Mihai Eminescu", după reabilitare și modernizare
 
